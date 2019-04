Errejón insiste en que no es Podemos quien ha puesto "líneas rojas"

El portavoz de Podemos en el Congreso, Iñigo Errejón, ha asegurado hoy que su partido ha lanzado una oferta al PSOE para conformar un Gobierno que de soluciones a los problemas de los ciudadanos, pero ha asegurado que no precondiciona de antemano el acuerdo que puede salir de unas negociaciones.

Errejón, en rueda de prensa en el Congreso tras la primera reunión de la Junta de Portavoces, ha insistido en que no es Podemos quien ha puesto "líneas rojas" y ha tendido la mano a sentarse a negociar aunque no se esté "de acuerdo en todo".

"No precondicionamos qué pueda salir", ha insies de atrezzo" porque el PSOE no ha puesto ninguna propuesta sobre la mesa y ha recordado que si se llega a un acuerdo se someterá a la ratificación de sus bases.

En este sentido, ha defendido su oferta para conformar un Gobierno de cambio, que tiene que reflejar la proporcionalidad que salió de las urnas y tener representantes que "lo garanticen" y personas que se responsabilicen de asegurar el giro de las políticas injustas.

Lo que también tiene muy claro, y más tras la operación anticorrupción desarrollada hoy en Valencia, es que "nadie que hable de regeneración democrática debería permitir" que el PP continúe en el Gobierno, por lo que ha emplazado al PSOE y Ciudadanos a evitar que Rajoy pueda repetir en La Moncloa.

Según ha explicado Errejón, desde la conversación que el domingo mantuvo el líder de su partido, Pablo Iglesias, con el del PSOE, Pedro Sánchez, no ha habido otros contactos con los socialistas, tras lo que ha criticado que "alguien se escude en el procedimiento para ganar tiempo".

En su opinión, el respeto a los procedimientos legales no impide que los grupos políticos busquen "con qué tipo de compromisos están más de acuerdo" y que acudan a las consultas con el Rey con posiciones definidas y firmes" y no permanezcan sin moverse o dando un paso atrás, como ha hecho el jefe del Ejecutivo en funciones Mariano Rajoy. Por ello, ha insistido, Podemos ha presentado una propuesta "firme" y "seria" que -a su juicio- podría desbloquear la actual situación.

"La pelota no está en nuestro tejado y nuestra propuesta es la que puede salir de este impasse", ha dicho antes de admitir que no tiene muy clara cuál es la voluntad del PSOE para negociar y mostrar su respeto ante lo que decida el Comité Federal de los socialistas este fin de semana, recordando que no se puede ir "en dos direcciones a la vez".

Ante la posibilidad de que Rajoy y Sánchez declinen formar Gobierno y el Rey se lo proponga a Pablo Iglesias o al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Errejón cree que ese último extremo sería "un espectáculo más apropiado de la '13 Rue del Percebe'. Respecto a Podemos, ha destacado: "Si por algo hemos destacado es por que nos atrevemos a las cosas y nos atrevemos en serio".