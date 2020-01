Podem Baleares reta a Celia Villalobos a pasar una jornada laboral como camarera de pisos en un hotel

El diputado de Podem Islas Baleares Carlos Saura critica que el sistema público de pensiones "haya quedado en entredicho por parte del PP y del Gobierno central" y recuerda que la Constitución española establece la obligación de garantizar pensiones adecuadas para la tercera edad.

De esta manera se refiere a la polémica de la diputada del PP Celia Villalobos, que afirmó que "hay ya un número importante de pensionistas que está más tiempo en pasivo que en activo". Villalobos recomendó además a los jóvenes de 25 años que empiecen a ahorrar para su jubilación, porque su pensión pública no está asegurada: "Dos euros al mes, menos que una cajetilla de tabaco", decía la presidenta del Pacto de Toledo.

Las palabras de Villalobos indignaron a la opinión pública y muchos indicaron que de asumir ese reto, ahorrarían algo más de 1.000 euros a los 80 años.

Saura considera que la diputada popular está "jugando con fuego" al decir que el sistema no funciona y le propone un reto: "No sé si a mí los 1.200 euros me cambiarán mucho la perspectiva, pero yo te quiero proponer un reto a ti. Que vengas a Baleares a una jornada laboral como camarera de pisos en un hotel de aquí. Creo que eso a ti te cambiará mucho la perspectiva".

Para el diputado, "romper un pacto social intergeneracional bien aceptado en la sociedad es parte de una agenda neoliberal" y "los que no quieren que funcione" el sistema de pensiones "son los que hacen todo lo posible para dar la impresión de que no funciona".

En esta línea, ha acusado al Gobierno de "vaciar la hucha de las pensiones" y ha apuntado que Podemos presentará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para hacer que las pensiones "sean viables". Para Saura, la solución pasaría por "cambiar la estructura productiva", poner en marcha nuevas figuras impositivas y aumentar el salario mínimo para que las cotizaciones suban, entre otras propuestas.