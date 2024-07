El "plan B" del PP si se rompen los Gobiernos con Vox: "La sociedad española tiene unos presidentes responsables"

La crisis migratoria en Canarias está abriendo una grieta en los Gobiernos de Vox y PP en muchas de las Comunidades Autónomas. Unos Gobiernos que ya se encontraban totalmente asentados y que ahora se están viendo resquebrajados desde que Vox anunció este pasado miércoles que convocarían de urgencia a su dirección este jueves para "acordar los próximos pasos" después de que el PP aceptara el plan de reparto de menores del Gobierno. Vox acusa al Partido Popular de "obligar a sus barones a aceptar 400 menas (menores extranjeros no acompañados) y romper pactos de gobierno regionales".

Particularmente, la tensión se vive en las siguientes Comunidades Autónomas: Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández (PP), ha expresado su objetivo de que esta comunidad siga siendo "tierra de acogida" para estos menas.

Santiago Abascal ha culpado a Feijóo de la ruptura de los Gobiernos regionales, asegurando que ha impedido a los líderes territoriales de Vox, votar en contra del reparto de menas". Por su parte, el Partido Popular ha acusado a Vox de "buscar una coartada" para justificar su decisión de romper sus pactos de Gobierno en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia y ha asegura que "pase lo que pase, sus ejecutivos se encargarán de gestionar los problemas de los ciudadanos" porque aseguran que sus barones tienen "un plan b".

Una reacción de los populares que viene tras el comunicado de Vox donde anuncia que rompería esos Gobiernos por aceptar el reparto voluntario de 347 menas, además de anunciar una convocatoria "urgente y extraordinaria" de su dirección para "acordar los próximos pasos".

"Suena a una excusa"

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha asegurado que "el problema es no atajar la inmigración irregular por parte del Gobierno de España. Creo que es absolutamente desproporcionado", asegura que "suena a una excusa y una coartada más que otra cosa". "Creo que Vox está siendo absolutamente irresponsable solamente por plantear un órdago de estas características cuando creo que quieren romper por otras circunstancias", explica Gamarra.

El PP ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad usando este "plan B" y alega que ante la ruptura con Vox, considera que "es una cuestión que le toca abordar a los presidentes autonómicos de esos Gobiernos" y que "la sociedad española tiene unos presidentes responsables a la altura de lo que significa ser presidente del Gobierno en una comunidad". "Presidentes que saben que forman parte de un proyecto común que es España. Que la solidaridad es fundamental. Que los problemas que tiene una comunidad mañana los puedes tener tú. Que se articule la colaboración es fundamental. Están en buenas manos. Los presidentes del PP son buenos dirigentes", sentencian.

Por otro lado, Gamarra también ha aprovechado para hacer crítica al Gobierno de Sánchez: "El Gobierno de España está actuando con una absoluta irresponsabilidad. No está asumiendo lo que tiene que hacer. No asume que estamos hablando de una grave crisis de inmigración irregular. Que tiene un origen fuera de España. Y que no es una cuestión de Canarias. Es una cuestión de Estado, de país y de Europa. Solo puede activar todos los mecanismos europeos el Gobierno de España. Pedro Sánchez no ha activado ninguno. Advertimos que no es puntual. Esto va a continuar si no se toman medidas de política migratoria. Y eso le corresponde a Pedro Sánchez", ha lamentado.

