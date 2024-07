Gamarra, sobre la ruptura de Vox por el reparto de menores no acompañados: "Es una excusa (...) quieren romper por otras circunstancias"

España ha amanecido este jueves en medio de un terremoto en el tablero político. Vox asegura que va a romper con el Partido Popular en los gobiernos autonómicos. Aseguran que la cuestión migratoria es lapidatoria respecto a la relación entre ambos. La formación de Santiago Abascal señala directamente a Alberto Núñez Feijóo. Le acusa de obligar a sus barones a aceptar el reparto de menores migrantes y de arrodillarse ante Pedro Sánchez. Este jueves ha abordado el tema la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha comparecido en 'Espejo Público'.

Gamarra asegura que Vox se "excusa" en la cuestión migratoria y cree que que quieren "romper por otras circunstancias". En este sentido, ha defendido el pacto migratorio y aprovecha para cargar contra el Ejecutivo central por la situación migratoria en Canarias. Asegura que el Gobierno de España está "actuando con una absoluta irresponsabilidad". "No está asumiendo lo que tiene que hacer. No asume que estamos hablando de una grave crisis de inmigración irregular", denuncia.

Respecto al órdago de Vox, la secretaria general popular dice que "no es serio". Gobiernos que funcionan, que están dando estabilidad a 11 millones de españoles, que uno de los socios quiera romperlos porque 10 o 30 menores no acompañados vayan a ser acogidos en sus servicios públicos de acogida si tienen capacidad para ello".

"Romper cuando se aplica el principio de solidaridad en las comunidades cuando el problema no es estire. El problema es no atajar la inmigración irregular por parte del Gobierno de España. Creo que es absolutamente desproporcionado. Más suena a una excusa y una coartada que otra cosa. Creo que Vox está siendo absolutamente irresponsable solamente por plantear un órdago de estas características cuando creo que quieren romper por otras circunstancias", explica Gamarra.

¿Plan B?

Sobre un posible 'plan B' del Partido Popular ante la ruptura de Vox, considera que eso "es una cuestión que le toca abordar a los presidentes autonómicos de esos gobiernos. "Sabrán tomar las decisiones más oportunas. Le podemos trasladar a la sociedad española que tienen unos presidentes responsables a la altura de lo que significa ser presidente del gobierno de una comunidad. Presidentes que saben que forman parte de un proyecto común que es España. Que la solidaridad es fundamental. Que los problemas que tiene una comunidad mañana los puedes tener tú. Que se articule la colaboración es fundamental. Están en buenas manos. Los presidentes del PP son buenos dirigentes".

Duras críticas al Gobierno

"El Gobierno de España está actuando con una absoluta irresponsabilidad. No está asumiendo lo que tiene que hacer. No asume que estamos hablando de una grave crisis de inmigración irregular. Que tiene un origen fuera de España. Y que no es una cuestión de Canarias. Es una cuestión de Estado, de país y de Europa. Solo puede activar todos los mecanismos europeos el Gobierno de España. Pedro Sánchez no ha activado ninguno. Advertimos que no es puntual. Esto va a continuar si no se toman medidas de política migratoria. Y eso le corresponde a Pedro Sánchez", ha lamentado.

