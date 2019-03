Pierde su trabajo al ser confundido con uno de los implicados en la Operación Púnica

Un profesor de informática de Collado Villalba ha perdido su trabajo al ser confundido con uno de los implicados en la Operación Púnica. Trabajaba en un centro de mayores de la localidad y fue detenido. Su único delito, llamarse igual que uno de los implicados.

José Manuel Casado compartió calabozo con el alcalde de Parla, detenido en la operación policial. Nada más detectar el error, fue puesto en libertad pero el daño ya está hecho: su empresa lo ha despedido por absentismo laboral. "Estoy apareciendo en los medios, se me está tratando como un delincuente, pero nada más lejos de la realidad, no tengo dinero", aseguró el profesor.

Tras haber sido confundido con un técnico municipal de Collado Villalba, Casado pensó que en un primer momento había sido "todo una broma". "Se me pasó por la cabeza que era una cámara oculta, no tenía ni pies ni cabeza, no entendía nada de lo que se me estaba acusando", afirmó.

"Cuando estás en el calabozo te entra de todo. Depresión, angustia, te sientes perdido, nada tiene lógica y piensas que estás perdiendo todo", declaró visiblemente afectado está víctima colateral de un caso que ya ha dejado 51 detenidos, entre ellos Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid.