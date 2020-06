El PP pide a Puigdemont que ponga por escrito el formato con el que iría al Congreso

El PP ha pedido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ponga por escrito el formato que propone para aceptar ir al Congreso de los Diputados a explicar su plan soberanista. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha advertido además de que Puigdemont no debería poner condiciones previas para acudir a la Cámara Baja, y ha subrayado que el presidente catalán tampoco debería tener miedo a que vote el pleno del Congreso su proyecto, como se hizo con el plan Ibarretxe.

"Nos gustaría que esa propuesta que hace en voz alta la haga llegar por escrito", ha dicho Martínez-Maíllo sobre las condiciones de Puigdemont. El presidente de la Generalitat dijo hace dos días que está dispuesto a debatir en el Congreso de los Diputados cara a cara con el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, pero solo lo haría después de haber fijado en la agenda el referéndum, que pretende celebrar aunque sea unilateralmente.

Esos sería "bueno, sano y muy democrático"

Maillo ha lamentado que Puigdemont quiera plantear primero "la amenaza", al decidir la pregunta y la fecha del referéndum antes de aceptar ir al Congreso a debatir, cuando lo que debería hacer es ir primero "sin miedo" a la Cámara Baja. "Seguro que encontramos un formato aceptable" para todas las partes, "pero hay que venir", ha insistido el dirigente 'popular', quien también ha recalcado que sería bueno que Puigdemont escuche, en la sede de la soberanía nacional, lo que opinan los demás partidos de su plan independentista.

Eso sería, ha insistido, "bueno, sano y muy democrático". Y ha advertido asimismo de la necesidad de que la propuesta soberanista se vote en el Congreso. En este sentido, ha pedido a Puigdemont que "no tenga miedo" a la votación, porque "tampoco sería malo que el Congreso se pronuncie en términos de voto".

En cualquier caso, el 'número tres' del PP ha apuntado que aunque aún no se sepa la pregunta que se pretende formular en el referéndum hace "mucho tiempo" que se conoce la respuesta, y es que "no cabe un referéndum unilateral para romper la soberanía y al margen de la Constitución". "La respuesta es que no va a haber referéndum en Cataluña" porque "el Estado tiene mecanismos suficientes para garantizar" que no habrá tal consulta sobre una "supuesta independencia", ha dicho Maíllo.