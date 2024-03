"Perro", "pitbull" y "guau guau": así llamaban Koldo y Juan Carlos Cueto a Víctor de Aldama

Llegan novedades este viernes sobre la influencia que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, mantenía en el Ministerio de Transportes. Las otras dos grandes patas de la trama son Juan Carlos Cueto, presunto cerebro del caso, y el empresario Víctor de Aldama. En muchas de las conversaciones intervenidas, tanto Koldo como el empresario Cueto, se refieren a Aldama como "perro", "pitbull" y "guau guau".

Casi la mitad de las 88 cuentas bancarias que ha bloqueado el juez están a nombre de Víctor de Aldama, también presidente del Zamora C.F. Aldama ocultaba presuntamente todo ese dinero a Hacienda. En el sumario, la Agencia Tributaria asegura que el empresario no paga el IRPF desde 2015 y que intenta vaciar su patrimonio a través de siete empresas en Portugal.

Según Hacienda, todo el dinero que Aldama ganó con las mascarillas no lo declaró. El informe es contundente: "No ha tributado nada en IRPF". Hablamos de un beneficio de unos 5,5 millones de euros que se quedaron sin declarar. También llama la atención del documento que el empresario "confundía la sociedad de la que él era administrador y su persona". Para la Agencia Tributaria, llevaba un alto nivel de vida que no encajaba con el dinero que declaraba.

Ese alto nivel de vida se demuestra con todos los bienes que adquirió durante esa época. Una buena cantidad de coches, la mayoría de lujo. Según el juez del caso Koldo, esta sería una de las prácticas para intentar -supuestamente- ocultar su patrimonio.

88 cuentas bloqueadas

Ismael Moreno, juez que investiga el 'caso Koldo', ha ordenado bloquear 88 cuentas bancarias de los principales implicados en la presunta trama. Presuntamente, los acusados depositaban el dinero que adquirían de las 'mordidas' en las adjudicaciones públicas a la empresa Soluciones de Gestión con la compra de mascarillas en bancos repartidos por todo el país pero también en Luxemburgo, mediante su sucursal en España del Indosuez Wealth Europe.

A través de un auto del 19 de febrero, el juez que instruye la supuesta estafa decreta el bloqueo y embargo preventivo de esas cuentas. Les prohíbe explícitamente disponer de los saldos y los intereses que provengan de cada una de las 88 cuentas, así como de los productos financieros vinculados a las mismas.

