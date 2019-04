La periodista de TV3 Empar Moliner quema en directo un ejemplar de la Constitución

Empar Moliner opinó sobre la situación en la que quedarán las 895 familias que se acogieron a la posibilidad de aplazar el pago de las facturas de luz y gas durante el invierno y que "ahora vuelven -dijo- a quedar expuestas al corte de suministro en caso de impago".

"Por tanto se tendrán que calentar de cualquier manera, con cualquier libro que tengan en la mano", afirmó Moliner en tono sarcástico, momento en el que empezó a arrancar hojas de la Constitución mientras comentaba: "Hacen así y lo pueden ir tirando en este bidoncito que tengo aquí y hacerse una especie de estufa".

La periodista apeló seguidamente a los políticos que "no dicen nada" y les pide que piensen "qué es mas importante, si encontrar bien cada una de las cosas que prohíbe el tribunal este que vela por la Constitución, o si por una vez en la vida se debe pensar en personas concretas que se hubieran podido calentar". "Que no me digan que es cuestión de forma, es cuestión de urgencia. España no hará nada por ellos", aseguró Moliner.

Anteriormente publicó en su cuenta de Twitter un comentario sobre el mismo tema en el que se preguntaba, "la Constitución, ¿para qué?".

El TC prohíbe al gobierno catalán no cortar el suministro a familias con pocos recursos pq es "Inconstitucional". ¿Para qué la Constitución?

— Empar Moliner (@emparmoliner) 9 de abril de 2016

En un comunicado, el CAC ha informado de que investigará de oficio el espacio del programa 'Els Matins', en el que la periodista Empar Moliner quemó un ejemplar de la Constitución.

El vídeo ha sido retirado en la red social Youtube debido a una reclamación de copyright.