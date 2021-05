Pere Aragonès, a favor de los indultos: "Cualquier medida que ayude a aliviar el dolor de los presos será bienvenida"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asegurado que en la decisión que tome como presidente del Gobierno estará presente "lo valores constituciones como la concordia, dialogo".

Los pasos del gobierno se encaminan hacia la concesión de los indultos. Otro gesto en esa misma dirección es el que ha tenido el nuevo presidente de la Generalitat. Pere Aragonès ha visitado a los condenados en prisión.

Asegura que aceptará el indulto del gobierno para "reducir el sufrimiento de los presos y de sus familias". De momento Pere Aragonès no ha hablado con Pedro Sánchez, aunque afirma que esa conversación espera que se produzca durante los próximos días y le pedirá a Sánchez la amnistía para los líderes del 'procés' y un referendum sobre la independencia.

"Cualquier medida que ayude a aliviar el dolor de los presos políticos y de sus familias será bienvenida", asegura el líder de ERC, aunque para él, la solución es "la amnistía y la autodeterminación".

Los socios de investidura de la CUP son más críticos: "Animamos al PSOE a que si va a pagar el mismo precio, tire para delante con la ley de amnistía", expresaba Mireia Vehí, portavoz de la CUP en el Congreso.

Los independentistas cuentan, para los indultos, con el respaldo del PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, socios del Gobierno, y creen que es la mejor vía para restablecer el diálogo.

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso: "El primer paso es que los presos salgan de prisión", indicaba. Meritxell Aizpurua, de EH Bildu cree que nunca deberían haber sido encarcelados.

Opinión de la oposición

Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha respondido a Pedro Sánchez sobre los indultos del 'procés' y asegura que "la ley no es venganza, la unidad nacional no es revancha y un golpe de estado no es constitucional". Y asegura que recurrirán al Supremo si finalmente el Gobierno los aprueba.

Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso asegura que estarán en "todos los juzgados que haga falta".