Pedro Sánchez y Pablo Casado negocian una reunión para la semana que viene aunque con distintos objetivos

El encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, que La Moncloa había anunciado para el jueves día16 y que iba a dar inicio a la ronda de contactos para la llamada reconstrucción tras el coronavirus no tendrá lugar hasta principios de la próxima semana. Así lo ha manifestado el PP, que a través de una nota de prensa, informa de que se está "coordinando" una fecha para inicios de la semana que viene y se está haciendo "hoy sí por los cauces habituales". El Gobierno, por su parte, ha informado de que está convocando a reuniones bilaterales esta semana a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de mayor a menor representación.

Agenda de reuniones

Ya está convocada para el jeves la reunión telemática de Sánchez con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y con el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Para el viernes están previstas las videoconferencias con la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, así como con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Así, aunque con el orden anunciado por el Gobierno de mayor a menor, el primer turno le correspondería al PP, se han ido fijando las reuniones con otros partidos con anterioridad. A quien no se espera en esta ronda es a Vox, que rechaza el contacto en estas circunstancias. Su portavoz, Macarena Olona, a calificado al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de exaltado que pretende, como los revolucionarios castristas cubanos, "patria o muerte".

¿Pacto para la reconstrucción o de lucha contra la pandemia?

El PP ya ha expresado su malestar por las formas de Moncloa al anunciar el inicio de la ronda de contactos para este "pacto de país por la reconstrucción social y económica de España", según lo denomina el Gobierno. Por eso, en su último comunicado, tras el contacto de hoy con Moncloa, vuelven a ser muy críticos con la convocatoria y advierten de que no quieren "contribuir a la estrategia de distracción del verdadero drama nacional" por el COVID-19 e insisten en que "no es creíble" la voluntad de pacto de Sánchez. La reclamación del PP pasa, tal y como dijo ayer Casado "un plan de choque sanitario y económico" que es lo que considera "urgente" en estos momentos porque para acordar la llegada inmediata de suficientes mascarillas, test y prestaciones por ERTE "no hace falta tanta propaganda de renovación de pactos históricos". Los populares insisten en no vincular estos posibles acuerdos con los Pactos de la Moncloa, que construyeron un sistema institucional y económico que creen que sigue "plenamente en vigor" para resolver cualquier crisis como esta del coronavirus y aseguran que su postura sobre posibles acuerdos entre el Gobierno y la oposición "lleva siendo la misma desde hace un mes". Y recuerdan que en la sesión de control del Congreso, Casado ha ofrecido a Sánchez pactar "con luz y taquígrafos" en el Parlamento, donde hay cinco instrumentos parlamentarios constituidos hace meses "a la espera de que el Gobierno permita su funcionamiento", en referencia a varias comisiones de Congreso y Senado.