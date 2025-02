Pedro Sánchez viaja el lunes a Kiev para reafirmar el apoyo de España a Ucrania tras las acusaciones de Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez viajará a Kiev el próximo lunes 24 de febrero para participar en la cumbre del tercer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. El objetivo de Sánchez es mostrar el apoyo de España a Volodímir Zelenski y al pueblo ucraniano. La visita llega después de que Estados Unidos y Rusia negocien el fin del conflicto sin Kiev y después de los ataques del presidente Donald Trump a su homólogo ucraniano.

Donald Trump calificó a Zelenski de "dictador" por no haber celebrado elecciones pese a haber expirado su mandato. Le advirtió que si no actúa rápido podría quedarse "sin país". "El lunes estaré en Kiev para reafirmar el apoyo de España a la democracia ucraniana y al presidente Zelenski", ha escrito Pedro Sánchez en redes sociales.

Será la cuarta visita de Sánchez a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa del 22 de febrero de 2022. Desde el Ejecutivo español defienden una "paz justa y duradera" para Ucrania y que en esa negociación participen Kiev y Europa, ahora ausentes por el pacto de Trump con Vladímir Putin. El lunes, Pedro Sánchez afirmó que no se puede premiar al invasor ni permitir "un nuevo cierre en falso" del conflicto que lleve a que dentro de unos años "nos encontremos con una crisis mayor".

Donald Trump acusa a los ucranianos de comenzar la guerra

El presidente de Estados Unidos acusó a los ucranianos de haber comenzado la guerra: "No deberíais haberla empezado nunca". Trump confirmó que "probablemente" se reunirá con Vladimir Putin antes de acabar el mes de febrero.

"Estoy decepcionado. He oído que están molestos por no estar en la mesa de negociación", explicó Trump. "Habéis estado durante tres años. Deberíais haber terminado la guerra hace tres años", arremetió alegando sobre la guerra: "No deberíais haberla empezado nunca".

"¿No tendría que decir la gente Ucrania que hace mucho tiempo que no se celebran elecciones? No es algo que venga de Rusia. Viene de mí y más países. El líder de Ucrania tiene un índice de aprobación del 4%", dijo sobre Volodímir Zelenski.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com