Sánchez: "España no puede esperar un minuto más para regenerar su democracia"

El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha ofrecido al Parlamento la conformación de un gobierno del "bien común", que sólo es posible a través de una acuerdo transversal de las fuerzas políticas en las próximas semanas desde el acuerdo con Ciudadanos, abierto al resto de partidos.

En la segunda sesión del debate de investidura en el Congreso, Sánchez, ha defendido que ese sería el gobierno, fundamentado en el bien general y el interés común, que respondería al mandato que dieron los españoles en las urnas el pasado 20D.

Por otro lado, Sánchez ha avisado de la "imperiosa necesidad" de abordar el problema de convivencia en Cataluña, para lo cual es necesario no ahorrar esfuerzos a la hora de "tender puentes" y "estimular afectos", siempre atendiendo a la legalidad.

En su intervención de diez minutos previa a la segunda votación de investidura, Sánchez no ha eludido el problema catalán y ha insistido en que hay que abordar el problema catalán y hacerlo desde el respeto a las identidades de cada uno y a las diversidades territoriales de España. "Ni se pueden ahorrar esfuerzos para tender puentes y estimular los afectos siempre del lado de la ley y de la Constitución", ha dicho

Durante su intervención, Sánchez ha señalado las tres condiciones que ha de tener un gobierno de cambio: que surja de un acuerdo, que sean partidos con diferentes sensibildiades ideológicas y que cuente con el PSOE.

El líder del PSOE se ha comprometido a reducir la tasa de paro a la mitad en cuatro años, y se ha comprometido ante la Cámara a seguir negociando la próxima semana en materia laboral y ha insistido en que renegociará los objetivos de déficit público comprometidos con Bruselas con el fin flexibilizarlos. Asimismo, ha incidido en que su propuesta incluye una mejor redistribución de la riqueza y una subida del Salario Mínimo Interprofesional. En materia laboral, Sánchez ha dicho que su futuro gobierno reduciría la tasa de paro a la mitad durante su legislatura, por lo que desde la cifra del 20,9 % con la que ha cerrado 2015 se situaría en el entorno al 10,4%.

Por último, ha emplazado a los diputados a apoyar su investidura, en la que ha exclamado: "No esperemos más, voten sí al cambio", y ha recordado también a los parlamentarios que además de votar sí o no a su candidatura, votarán sí o no a un acuerdo entre partidos, una nueva convocatoria electoral, a que empiecen ya aplicarse las políticas de cambio, y a evitar que Mariano Rajoy siga al frente del Gobierno.

El líder socialista ha finalizado su intervención afirmando que "con un solo voto podemos cambiar de la noche a la mañana el futuro de España".