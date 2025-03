Pedro Sánchez "no se rinde" a la hora de aprobar los presupuestos, pero admite que pueden ser prorrogados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue buscando aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Por el momento no dispone de los apoyos suficientes. El Ejecutivo sigue en conversaciones con los grupos parlamentarios y "no renuncian" a presentarlos. El Ejecutivo está "viendo qué factibilidad hay a la hora de presentar" los presupuestos. Sánchez ha manifestado que si es necesario seguirá gobernando con las cuentas prorrogadas "sin ninguna duda".

Sánchez descarta así adelantar las elecciones generales en caso de no lograr apoyos para aprobar los nuevos PGE. No las adelantará porque España, dice, necesita "estabilidad" y seguir aplicando una política económica "que le está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo". El jefe del Ejecutivo incide en que seguirá "sudando la camiseta" y que "no se rinde".

El mensaje del Gobierno es que va a intentar aprobar los presupuestos. Lo han repetido todos los ministros. Este viernes lo ha remarcado así el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en 'Espejo Público. El Gobierno reconoce que exista una dificultad a la hora de aprobar los presupuestos.

Fue el 13 de marzo del 2024 cuando el Ejecutivo hizo pública su decisión de desistir de presentar las cuentas del estado de 2024 y trabajar para intentar aprobar las del 2025. Por esa dificultad para aprobar los presupuestos, Pedro Sánchez dejó claro en enero que se encuentra cómodo con los actuales prorrogados de 2023 porque fueron hechos por su Gobierno progresista en la pasada legislatura.

Sánchez, sobre las discrepancias con Sumar por el gasto en Defensa

El jueves fue evidente la grieta en el Gobierno después de que el socio del PSOE, Sumar, votase en contra del aumento del gasto en Defensa. El jefe del Ejecutivo ha manifestado que "es evidente que con mi socio de gobierno, y hablo de Sumar, esto es una discrepancia histórica que ha tenido la política española, lo ha tenido el partido comunista, lo tuvo IU, Podemos, lo tiene ahora Sumar"

"Son discrepancias de manera tradicional, histórica pero hay dos cosas que agradezco de mi socio, de Sumar. Que se respeten los compromisos europeos que tiene España de contribuir a seguridad y defensa y este lo es. Y en segundo lugar que vamos a continuar con nuestra agenda social y políticas sociales".

