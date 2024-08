Pedro Sánchez se reunirá con Clavijo el próximo viernes mientras el PP va a pedir que se declare la emergencia migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acudido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para buscar apoyo ante la falta de avances legislativos en la gestión de la crisis migratoria que afecta gravemente a las islas. Clavijo, preocupado por las dificultades burocráticas que han ralentizado el traslado a la península del pequeño grupo de menores extranjeros no acompañados, acordado en julio, ha solicitado la ayuda del Partido Popular (PP) para acelerar los trámites con las once comunidades autónomas gobernadas por esta formación política.

Por otra parte, el presidente del Gobierno de Canarias, también ha anunciado que va a mantener una reunión con Pedro Sánchez este viernes en La Palma. En ella, asegura que abordarán la situación migratoria por la que atraviesa el archipiélago entre otras cuestiones. Además, Clavijo ha indicado que el gabinete de Moncloa se puso en contacto con Presidencia del Gobierno de Canarias este mismo martes para poder cerrar un encuentro en el que espera poder resolver algunos asuntos importantes para las islas.

Tensiones entre gobierno y oposición

La crisis migratoria ha generado tensiones y desacuerdos entre el PSOE y el PP, lo que ha evidenciado la falta de consenso en torno a la política migratoria del país. Mientras que el Gobierno socialista ha recibido críticas por su gestión, acusando a la oposición de no apoyar sus propuestas, el PP ha respondido con exigencias sobre que el Ejecutivo no se desentienda de los migrantes cuando estos llegan a otras regiones del país. En particular, han pedido la declaración de emergencia migratoria para facilitar que las comunidades autónomas puedan acceder a los recursos necesarios para manejar la situación.

Algunas comunidades, como Ceuta, han anunciado que están completamente desbordadas. Aseguran que ha triplicado su capacidad de acogida, actualmente alberga a 400 menores no acompañados. Estas quejas también se escuchan en otros puntos del país, como en Badalona, donde el alcalde Xavier García Albiol ha comparado la situación en España con la de Francia. Esta declaración ha provocado una reacción por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, quien acusó a Albiol de utilizar "bulos racistas" para fomentar el miedo.

El PP anuncia nuevas medidas

En respuesta a la crisis migratoria, el PP ha anunciado nuevas medidas. Recientemente, la formación registró una propuesta en el Congreso para mejorar los recursos estatales en las fronteras, esta medida busca reforzar la capacidad de respuesta del país ante la constante llegada de migrantes. Feijóo ha señalado directamente a Pedro Sánchez, y ha criticado que, a pesar de haber estado recientemente en Canarias, no se haya acercado a ninguno de los centros de acogida para conocer de primera mano la situación.

Las llegadas de cayucos a las costas canarias se han convertido en una imagen diaria. La última embarcación, con 88 personas a bordo, arribó a la isla de El Hierro, una de las zonas que ha visto un aumento significativo en el número de llegadas en las últimas semanas.

El contexto político

Mientras tanto, la falta de consenso entre el PSOE y el PP sobre cómo abordar la crisis migratoria sigue siendo evidente. La propuesta del PSOE, Sumar y Coalición Canaria para reformar la Ley de Extranjería, que buscaba establecer un reparto vinculante de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, fue rechazada en el Congreso el pasado 23 de julio. La iniciativa, que pretendía aliviar la presión en zonas tensionadas como Canarias, no logró los votos necesarios para avanzar en su tramitación. Con 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención, la propuesta fracasó, en parte, debido a la falta de apoyo del PP y Junts, quienes habían advertido que no respaldarían la reforma si no se tenían en cuenta sus exigencias.

Durante el debate parlamentario, el PP criticó duramente la propuesta, calificándola de "nimia" y acusando al Gobierno de utilizarla como un "chantaje" hacia su formación. Estas declaraciones reflejan la profunda división política en torno a la gestión de la crisis migratoria, lo que deja en evidencia la dificultaddealcanzar un acuerdo que permita abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta el país en este ámbito.

