Pedro Sánchez se muestra en contra de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que su propósito es construir un "proyecto de izquierda transformadora, no de izquierda conservadora", lo que supone -ha explicado- un "proyecto de izquierdas" que atraiga a los votantes de "centro" y que no vaya "contra nadie".



Sánchez, que ha expuesto los ejes de su programa económico en el Foro Cinco Días, ha defendido que sólo un proyecto de ese tipo liderado por el PSOE puede abordar el "cambio de era" que vive España.



Tras plantear que la tarea transformadora del país debe basarse en dos principios: el de igualdad y el de progreso, ha advertido de que ésta sólo pueden llevarla a cabo políticos "valientes" e "innovadores", no políticos de "pantallas de plasma que se limiten a gestionar la realidad que les viene dada", y ha proclamado que la "creatividad debe regresar a la política".

El líder del PSOE se ha declarado contrario a reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, como propone Podemos, por considerar que "supondría o seguir devaluando salarialmente las condiciones laborales de los trabajadores o elevar los costes del trabajo". A su juicio, "ni una cosa ni otra es lo que necesita ahora mismo" este país, ni sería de "justicia social".

Sánchez se ha mostrado partidario de la jubilación a los 67 años y ha abogado por "revisar" el Estatuto de los Trabajadores y "amoldar nuestra legislación laboral a la realidad del mundo laboral del siglo XXI". También ha dicho que es contrario al "contrato único" (que propugnan partidos como UPyD), aunque ha defendido la necesidad de reducir el número de contratos.



Convencido de que ese cambio que necesita España sólo puede abordarlo el PSOE, Sánchez ha dicho también que "ningún proyecto puede construirse sobre el cinismo, la confrontación y el miedo".



A su juicio, los españoles tienen ante sí la "gran decisión" de responder a la pregunta de "cómo se va a ganar la vida España en los próximos años", tras veinte años de funcionamiento de un "modelo que ha antepuesto la economía financiera a la real" y que ha sido un "modelo especulativo que ha facilitado los comportamientos corruptos".