El Gobierno sigue sin suficiente apoyo para aprobar el plan de ahorro energético y acusa al PP de "no haber leído" el decreto

Continúa el debate de las medidas de ahorro energético impuestas por el decreto. El Partido Popular presiona para introducir cambios y el Gobierno no tiene atados los apoyos para sacar adelante un paquete que será votado el próximo jueves en un Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno califica de "frívolo" al PP

El Gobierno ha criticado con dureza a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo por no apoyar unas medidas que, según la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, permiten que España "ya cumpla" con el 7% de ahorro solicitado por Bruselas.

Rodríguez califica de "frivolidad" la negativa de los populares e, incluso, les acusa de "no haberse ni leído", ni siquiera, el decreto. No obstante, no se ha quedado allí, y ha solicitado al líder de la oposición que de explicaciones en caso de que se confirme el voto en contra.

Sin el apoyo necesario para convalidarlo

"Si Feijóo vota que no a este decreto, nos tendrá que explicar de parte de quién está", ha dicho. Sin embargo, el PP no es el único partido que ha manifestado su rechazo a estas iniciativas, sino que varios socios habituales del Gobierno también han dicho 'no', como de PNV, Esquerra o Bildu.

El tiempo apremia y la ministra portavoz ha aclarado que se están ultimando esas conversaciones y que la ciudadanía no entendería la oposición al plan de ahorro energético por parte de ningún grupo parlamentario.

"Es tan de sentido común lo que estamos proponiendo, que no se entiende la negativa por parte de ningún grupo político", ha aseverado Rodríguez, "por tanto, esperamos un acuerdo mayoritario para sacarlo adelante" ha añadido.

Críticas al Gobierno por su "falta de diálogo"

Los aliados habituales presionan. El partido de Gabriel Rufián no ha desvelado el sentido de su voto y mantendrá las conversaciones hasta el final, al igual que Bildu y PNV, los cuales se quejan de una falta de diálogo por parte del Gobierno.

En esa misma línea ha ido la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. En una carta a Pedro Sánchez y publicada en su cuenta de Twitter, critica que el jefe del Ejecutivo "exige una adhesión en lugar de consensuar mínimamente las medidas".

El PP lo llama "imposición", y ahora se pregunta qué está dispuesto a dar el Gobierno a los independentistas a cambio de su apoyo. "Todos sabemos que los partidos como Bildu y Esquerra acabarán apoyando a costa de conseguir otras cosas", asevera Juan Bravo, vicesecretario del partido.

Mientras tanto, Rodríguez confía en que se acabará dando luz verde a las medidas. "El decreto está para consolidarse y convalidarse", ha concluido.

Por otro lado, y sin siquiera el primer paquete de medidas aprobado, el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado información al Gobierno acerca del segundo paquete, que saldrá en septiembre, para saber si afectará o no al alumbrado de Navidad. "Necesitamos que nos informen ya porque estamos gestionando, ahora mismo, los contratos", ha expresado la vicealcaldesa, Begoña Villacís.