Pedro Sánchez anuncia que se podrá salir a hacer deporte y a pasear a partir del 2 de mayo manteniendo el estado de alarma por coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece esta tarde en el palacio de la Moncloa una rueda de prensa telemática.

La comparecencia pública de Sánchez se produce en la víspera de la primera salida de los menores de 14 años tras 42 días de confinamiento y de una nueva reunión con los presidentes autonómicos para seguir discutiendo los planes para la retirada progresiva de las medidas de confinamiento social por el coronavirus.

"Misión cumplida y entramos en otra fase: la desescalada"

“Hace seis semanas decretamos el estado de alarma con medidas extremadamente duras. Los ciudadanos nos hemos visto como la pandemia se han ensañado con cinco países de entre las siete nos precedió Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, que ha pasado a ser el epicentro de la pandemia”, asegura el presidente.

Cumplir tales requisitos "a rajatabla" es "importantísimo" para que no se contagien quienes salgan y, así, no contagien a los demás.



El presidente ha dejado claro que si esta "prudencia" queda corroborada, algo de lo que no tiene duda, según ha dicho, habrá sucesivas medidas de alivio, y una de ellas será que a partir del 2 de mayo, si la propagación sigue contenida, se podrá salir a hacer actividades físicas y a dar paseos.

El presidente del Gobierno ha anunciado que será el Ministro de Sanidad, junto a los expertos, quien decida sobre las salidas. "Estamos por encima del millón de PCR, somos de los países que más test hacen. Somos de los países que más se puede ver afectado por estas pandemia por el número de turistas que recibimos al año", ha asegurado.

Desescalada "gradual" y "asimétrica"



Durante una comparecencia en La Moncloa, Sánchez ha señalado que la desescalada será "gradual" y "asimétrica", dependiendo de cada territorio.

Además, ha subrayado que deberá estar coordinada con las mismas reglas. "La máxima será una: entramos juntos y vamos a salir juntos como país".



Sánchez ha explicado que todos los territorios no avanzarán a la misma velocidad "pero sí con las mismas reglas" porque el virus "no atiende a lindes administrativas".

El proceso de desescalada se regirá por unos indicadores que se tendrán que cumplir, ha añadido, y que serán "accesibles al público", para que los ciudadanos conozcan "los criterios objetivos" que se van a ir aplicando.

Sánchez advierte a Torra que sobre los menores decide Sanidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al presidente de la Genelitat, Quim Torra, que quien decide sobre cómo van a poder salir los niños menores de 14 años a la calles desde este domingo es el Ministerio de Sanidad y que la instrucción que ha dado es "clara", de 9 de la mañana a 9 de la noche.

En rueda de prensa, el presidente ha explicado que este horario permite a los padres trabajadores adaptar su horario al paseo con los hijos, una "lógica sencilla". Ha rechazado así la pretensión del dirigente autonómico de establecer horarios para la salida de los niños en Cataluña.