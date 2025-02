Pedro Sánchez advierte sobre los posibles aranceles de Trump: "Todos perdemos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que en una guerra comercial "no hay ganadores", en referencia a los aranceles que podría imponer la Administración estadounidense. Sánchez ha subrayado que este tipo de conflictos perjudican a todos, pero ha asegurado que España defenderá con firmeza los intereses de sus agricultores, ganaderos y pescadores.

El presidente ha declarado, durante la clausura de la presentación de la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), que las guerras comerciales afectan de forma especial a los sectores más vulnerables. En este contexto, el presidente ha recordado que el aumento de los precios supone un "golpe absolutamente devastador" en la economía familiar, por lo que apela a que la "unión hace la fuerza". En ese sentido, ha hecho un llamamiento a la unidad de la Unión Europea para afrontar cualquier escenario adverso. "Ahora más que nunca Europa, la Unión Europea, debe estar preparada y mostrar esa unidad para responder a cualquier eventualidad", ha señalado, destacando que ésa es la posición del Gobierno.

"Debemos estar preparados para tomar las decisiones oportunas ante un potencial conflicto comercial que no beneficia a nadie y que Europa no quiere. Seremos firmes y defenderemos a nuestros agricultores, ganaderos, pescadores y cooperativas", ha instado. No obstante, Sánchez ha descartado adoptar medidas proteccionistas o de autoabastecimiento, defendiendo en su lugar una estrategia que garantice estabilidad y previsión para el sector agroalimentario.

"Se trata de que no puede depender de lo que decida cualquiera en cualquier rincón del mundo. "Ni el futuro de nuestro campo debe quedar al albur de aranceles oportunistas, porque, al final, con las cosas de comer no se debe jugar, sino actuar con decisión, con valentía y con visión de futuro", ha señalado.

Pese a ello, el presidente ha reiterado su disposición al diálogo para evitar tensiones comerciales y ha insistido en que la cooperación es clave para evitar crisis que solo generan empobrecimiento. También ha destacado la importancia de la ENA como una hoja de ruta que permitirá fortalecer el papel de España en Europa a través de la calidad, la seguridad y la innovación en el sector alimentario.

Ley de Agricultura Familiar

Además, Sánchez ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento de las zonas rurales y costeras, destacando el papel esencial de la agricultura familiar en España. En este contexto, ha anunciado que la Ley de Agricultura Familiar será una prioridad en la presente legislatura, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y la competitividad del sector. "La agricultura no es solo una actividad económica, es una forma de vida y un pilar fundamental para la cohesión territorial del país", ha concluido.

