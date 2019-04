Pedro Sánchez aclara que no derogará, sino completará el artículo del déficit cero

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aclarado que su intención no es derogar, sino "completar y corregir" el artículo de la Constitución sobre el límite de gasto de las administraciones tras el "error" que supuso su aprobación por parte del Gobierno de Zapatero. Sánchez, en declaraciones a los periodistas en el Congreso tras un acto sobre violencia de género, ha asegurado que "no pone en cuestión" el principio de estabilidad presupuestaria ni el pago de la deuda, sino que el objetivo es garantizar y "blindar" la financiación de la sanidad, la educación y las pensiones públicas.

"El PSOE propone completar el artículo 135 y corregir un error que cometió el PSOE y que yo asumo, no me he escondido", ha afirmado Sánchez tras recordar que él apoyó y defendió como diputado la reforma constitucional que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero en la recta final de su mandato, pactada con el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy. Sánchez ha desvelado que antes de anunciar ayer, lunes, su intención de cambiar el artículo 135 de la Carta Magna, telefoneó a Rodríguez Zapatero para exponerle su plan. "Tengo una extraordinaria relación con él.

Él ha sido muy respetuoso, como lo es siempre", ha dicho Sánchez del expresidente, quien dijo ayer que tiene "tanto cariño, entrega y devoción" a su partido y "tanto respeto" a quien lo dirige que pondrá "una sonrisa" al voto favorable que dé hoy el PSOE en el Congreso a la iniciativa de IU para que se tramite la derogación el artículo sobre el límite de gasto.

No obstante, el secretario general socialista ha querido marcar su sello propio respecto a la etapa de Rodríguez Zapatero y reconocer la necesidad de "aprender de algunos errores y corregirlos". "Cada proyecto político tiene sus contenidos, sus medidas y el mío también pasa por no derogar el artículo 135.

Hago míos los principios de estabilidad y pago de la deuda, pero hay que blindar la financiación de políticas que están puestas en cuestión y en riesgo como consecuencia del desmantelamiento del PP", ha añadido.

Sánchez ha reiterado que el "principal error" de la reforma aprobada en agosto de 2011 fue que se hizo sin debate público y sin someterse a referéndum. También ha lamentado que la reforma y las leyes que la desarrollaron han servido al PP a "amparar legalmente recortes en educación, en sanidad y en el sistema público de pensiones".

Tras las críticas vertidas contra él por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el líder socialista ha replicado que "quien está poniendo en riesgo" los servicios sociales esenciales es el PP. El líder socialista ha señalado que será el próximo mes de febrero cuando su partido dará a conocer con detalle la "redacción concreta de los distintos artículos que hagan verdad y material el blindar derechos fundamentales".