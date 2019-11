'Pedro no duerme tranquilo', el reguetón que Podemos le dedica a Sánchez por las elecciones generales 2019

Todo parece valer en esta campaña electoral. Al perro "que huele a leche" de Rivera se le suma, ahora también, la canción de reguetón que Unidas Podemos le ha dedicado al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Titulada 'Pedro no duerme tranquilo', la canción acusa al líder socialista de buscar un pacto con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, su "amor prohibido".

El tema, cantado por Adan Zurdanov, comienza acusando a Sánchez de ser "un asustao" y de tener "a los fondos buitres mimaos". "Estás tonteando hasta con (Pablo) 'Casao', mientes en 'tos laos', nos tienes 'cansaos'", continúa.

A ritmo de instrumental, la canción muestra al líder de los socialistas tomándose fotografías con afiliados mientras puede escucharse: "El PSOE es postureo, en las luchas sociales no les veo. Mienten mucho, no les creo: el PSOE es postureo del feo".

La canción también acusa al jefe del Ejecutivo de solo sumarse en campaña a las "muchas batallas" que hay en la calle. "No mientras y nos engañas, tocas poder y te callas", se escucha, mientras puede verse a Sánchez sentado en el icónico trono de hierro de la serie Juego de Tronos.

En este sentido, la canción ahonda en la supuesta traición que el líder del PSOE habría realizado presionado por los poderes económicos. "No mentiste al 'Coleta', nos mentiste a nosotros. Ana Patricia Botín no decide mi voto. No es casualidad, en la historia está, de que bando están cuando se hay que mojar", se puede oír, mientras un gran número de billetes de 50 euros caen sobre Sánchez.

Este tema es el segundo que la formación 'morada' lanza después de haber publicado 'Se puede', una canción de rock para avisar de la amenaza del auge de la ultraderecha de Vox, que trae "machismo, racismo, homofobia y crueldad".