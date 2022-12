El Partido Popular amplía su recurso de amparo ante Constitucional por la tramitación de la reforma del Código Penal

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación. El GPP ha adjuntado el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían "no tener una conexión material" además de no guardar "relación de homogeneidad mínima" con la proposición de ley, así como que el presidente obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir dichas enmiendas.

El GPP señala también que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar.

El grupo parlamentario que dirige Javier Maroto también ha criticado la urgencia de la tramitación porque, según ha explicado, es "incomprensible" que en una reforma "tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento Constitucional" se impida su trámite "de conformidad con los plazos ordinarios".

Con todo, el TC celebrará este lunes el pleno extraordinario para abordar la petición del PP para frenar el curso parlamentario de la reforma del propio tribunal. La decisión que tomó el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, de suspender el Pleno extraordinario iniciado este jueves para continuarlo el próximo lunes permitió que la proposición de ley y el conjunto de enmiendas que lleva se pudieran votar este jueves en el Congreso de los Diputados.

Así las cosas, la decisión que finalmente tome el Constitucional sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso de amparo, con las que busca frenar la tramitación parlamentaria de las enmiendas que afectan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al TC, impactará directamente en el recorrido de la proposición de ley en el Senado.