El Parlament de Cataluña aprueba la ley de desconexión con España

El Parlamento de Cataluña, con los votos a favor de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y en ausencia de los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, ha aprobado esta madrugada la Ley de Transitoriedad, que prevé convertir Cataluña en una república independiente, tras otro bronco y maratoniano debate parlamentario.

Tras seguir un guión similar al de ayer miércoles, cuando el Parlament aprobó la Ley del Referéndum y la Sindicatura Electoral del 1-O tras 16 horas de pleno, JxSí y la CUP han hecho valer su mayoría para incluir en el orden del día la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, para aprobarla de forma exprés, ante las protestas de la oposición que ha intentado postergar su votación lo máximo posible.

Poco después de saberse que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido de forma cautelar la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, se ha iniciado finalmente el debate de la Ley de Transitoriedad, aprobada sobre las 0.50 horas con los 71 votos de JxSí y la CUP y 10 en contra de Catalunya Sí Que Es Pot, mientras que los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC se han ausentado del hemiciclo como hicieron ayer con la votación de la Ley del Referéndum.

Junts pel Sí celebra "cumplir el mandato recibido" al aprobarse leyes de desconexión

El diputado de Junts pel Sí Jordi Orobitg ha destacado que su grupo en el Parlament "ha cumplido el mandato recibido" en las elecciones del 27 de septiembre de 2015. En su intervención en el debate de la Ley de Transitoriedad, Orobitg ha celebrado "con la mejor de las sonrisas" el pleno de este miércoles y jueves. Con la aprobación de las leyes del referéndum y de transitoriedad, ha dicho, "dejamos en manos del pueblo decidir" si Cataluña debe "convertirse en un Estado independiente".

Orobitg ha salido en defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ante el "menosprecio" y las críticas que le han dirigido en los dos días de pleno los grupos de la oposición por permitir el debate y la votación de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad.

La CUP defiende desobedecer al TC: "No podremos ir de la ley a la ley"

El diputado de la CUP, Benet Salellas, ha avisado de que es necesario desobedecer las leyes estatales y al Tribunal Constitucional para lograr una república catalana: "Aunque se diga a menudo, no podremos transitar de la ley (española) a la ley (catalana) sin más".

Ha ironizado con que el TC se haya pronunciado en contra de las leyes de 'desconexión' "con nocturnidad", y ha reivindicado que la soberanía del pueblo catalán está por encima de sus decisiones. "Cataluña es un sujeto político que no podrá ejercer su soberanía desde la autonomía", ha defendido, y ha reivindicado que la ley de transitoriedad permita sentar las bases de una Constitución catalana en base a un proceso participativo ciudadano.

Albiol: "Quieren imponer un modelo político mezcla bolivariano y autoritario"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha denunciado que los grupos independentistas y el Govern quieren "imponer un modelo político y social mezcla entre bolivariano y régimen autoritario", así como su "agresión a la democracia", que los convierte en la "principal amenaza que tiene la UE".

Albiol ha advertido además al Govern de Carles Puigdemont de que las instituciones democráticas del Estado "no permitirán ni un solo minuto una doble legalidad", con esta ley que aprueban hoy. Una ley "golpista" que, según el líder del PP en Cataluña, hace que el referéndum previsto el 1-O sea solo una "estrategia de agitación y propaganda".

Arrimadas: "Lo que van a conseguir con esta ley es calentar más el ambiente, pero también unir a toda la oposición"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha tachado la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República catalana de "panfleto" que "atropella" el "sentido común", y ha criticado que los independentistas quieran pasar el "rodillo homogenizador" sobre una Cataluña "plural y diversa".

Arrimadas ha definido esta norma como una "declaración de intenciones", un "despropósito jurídico" y un "panfleto" que supone un "atropello contra el sentido común y contra las normas básicas de la democracia", aunque ha augurado que "no se va a aplicar nunca".

Iceta: "JxS y CUP liquidan el Estatut y la Constitución con la ley de transitoriedad"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha descalificado la Ley de Transitoriedad porque "liquida la Constitución y el Estatut" y ha opinado que si los proponentes rechazan pedir informes al Consejo de Garantías Estatutarias "es para no tener que pasar la prueba de la ITV" de su legalidad. Iceta se ha mostrado rotundo al rechazar la Ley de Transitoriedad y ha empezado por puntualizar que "si el debate ha ido como ha ido es porque se han negado peticiones legítimas de la oposición".

"El objetivo de esta ley -ha lamentado- es liquidar la Constitución y el Estatuto de Autonomía y sustituirlos por un modelo de escaso nivel democrático inspirado entre Kosovo o Montenegro", aunque ha pronosticado que la propuesta "será suspendida e irá a la papelera, además de provocar sanciones que algunos lamentarán".

Germà Gordó apoya la ley de transitoriedad pero le gustaría que fuera "más inclusiva"

El diputado no adscrito en el Parlament, Germà Gordó, ha defendido la ley de transitoriedad jurídica con que se quiere conseguir la 'desconexión', si bien le gustaría que fuera "más inclusiva". Ha dicho que la norma "crea dudas jurídicas y es técnicamente mejorable", pero es necesaria para defender que la soberanía de Catalunya solo reside en los catalanes. "El Parlament no puede tener otros límites que no sean los derechos humanos y los derechos de los pueblos", y ha apelado a trabajar desde el consenso y el diálogo.