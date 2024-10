El presidente de Canarias reclama a Pedro Sánchez un “tratamiento singular” para afrontar la emergencia migratoria

Ha sido uno de los encuentros más esperados dentro de la ronda de reuniones que Pedro Sánchez ha mantenido en la Moncloa con los presidentes de las diferentes comunidades, porque la crisis migratoria está marcando la actualidad política. La reunión con el jefe del ejecutivo canario, Fernando Clavijo, ha durado en torno a la hora y media. Sobre la mesa, dos asuntos: el drama de la emigración y la financiación autonómica. El presidente canario ha trasladado a Pedro Sánchez la "profunda decepción que tenemos en Canarias después del espectáculo del pleno de este miércolesa". Entiende Clavijo que el Congreso prestó escasa atención a la cuestión migratoria, precisamente en un pleno que tenía la reforma de la ley de extranjería y los escasos recursos de acogida que tiene Canarias como eje central. Asuntos que se vieron enturbiados, según el presidente canario, por otros temas.

Clavijo ha reclamado a Sánchez que Canarias cuente con un tratamiento singular desde el Estado que les permita afrontar con garantías la emergencia migratoria y dar una atención digna a los menores no acompañados.

"Cuando los inmigrantes llegan a Canarias, llegan a Europa y a España", dice el presidente canario, "desembarcan en las islas porque nos los trae Salvamento Marítimo". Además, ha demandado la puesta en marcha de “un mecanismo de solidaridad que salte automáticamente en situaciones como la que estamos viviendo en Canarias” y que sea una medida paralela a la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Clavijo le ha trasladado al presidente Sánchez que “el Estado no puede estar ausente del drama migratorio que se vive en las islas y tiene la obligación legal, recogida en la LO 4/2000 en su artículo 2, de aplicar la solidaridad” y aseguró que “lo que no puede ser es que en todo este drama humanitario el Gobierno del Estado haya estado mirando para otro lado”. Al margen de la modificación legislativa, asiente, el Estado “tiene que poner recursos y tiene que coordinar el fenómeno migratorio para dar una respuesta humana y digna a quienes huyen del hambre y de la muerte”.

Acuerdo urgente: ”No tenemos plan B para el drama humanitario”

El presidente Clavijo insiste en que hay responsabilidades políticas y de gestión. "Los problemas se resuelven en la mesa, hablando. Así que no compartimos ni justificamos el comportamiento del PP de ausentarse. Nosotros no nos levantamos nunca de la mesa: hay que buscar soluciones", responde Fernando Clavijo a la decisión del partido liderado por Núñez Feijóo de abandonar la negociación por el reparto de menores migrantes. "Ojalá el PP pueda volver a esas negociaciones", apunta Clavijo. Y como "no tenemos un plan B" para afrontar este drama humanitario, la solución está en que nos sentemos» a negociar".

Financiación para atender la crisis migratoria: “No ha llegado ni un euro”

El presidente canario ha anunciado que Sánchez se ha comprometido a ingresar antes de fin de mes 50 millones de euros de los incluidos en el presupuesto para compensar los gastos autonómicos en la atención de los menores migrantes, pero "Canarias exige 160 millones". Sánchez ha aceptado que es necesario que se pongan más recursos y ha emplazado a Clavijo a una próxima reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar de esa financiación adicional que compense el gasto de Canarias en atender a unos 5.500 menores de edad extranjeros no acompañados. El presidente canario también ha reclamado a Pedro Sánchez el pago de 156 millones de euros, es lo que Canarias cuantifica ahora mismo la atención anual a los migrantes. Hasta el momento, Dice Clavijo, "han llegado cero euros" desde Madrid. Y el pasado año, en el mes de octubre, solo 50 millones.

"Nosotros entendemos que nos corresponde como frontera sur de Europa" esa cantidad de dinero por atender en primera instancia a los miles de migrantes que entran en la UE. Clavijo asegura que "Europa ha movilizado dinero que aquí no ha llegado. Fondos estructurales que no han llegado. Ni un euro. Y necesitamos que lleguen antes de fin de año para hacer frente a una factura cada vez mayor".

El presidente del ejecutivo canario ha vuelto a recordar las cifras récord de llegadas de cayuco: "Tenemos año de récord. El año pasado cerramos con 40.000 migrantes. Un 85% más, y todo hace indicar que vamos a terminar este año con más de 40.000.

