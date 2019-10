Pablo Iglesias: " tendremos de una forma u otra un gobierno de coalición "

Pablo Iglesias , en su entrevista a Antena 3 Noticias, se ha mostrado seguro de que las "cosas van a cambiar". Ha afirmado que si la gente "nos da la fuerza suficiente lograremos estar en el gobierno, porque las cosas no salen a la primera".

Además ha asegurado que no está dispuesto a un segundo veto porque si no " no me presentaría a las elecciones". Tiene claro que nadie va a tener mayoría absoluta y que "será necesario un gobierno de coalición".

Pablo Iglesias ha dejado otras frases significativas en su entrevista con Vicente Vallés.

"Mi olfato me dice que Sánchez quiere pactar con el PP " y añade "lo que pasa es que si salimos fuerte y las encuestas empiezan a señalar que podemos salir más reforzados, si pacta con el PP con presencia fuerte nuestra no volvería a gobernar en España".

"Si no es por nosotros Sánchez no concedería entrevistas desde Moncloa por el que ahora le sanciona la Junta Electoral"

"Quiero pensar que el partido de Iñigo está más cerca de nosotros que de el Psoe". Iglesias apuesta por separar lo "personal " en política y buscar soluciones

"Llega una desaceleración" y nosotros "queremos un impuesto específico para las grandes fortunas". Las grandes empresas, ha añadido, "no están pagando los impuestos que tienen que pagar" y ha recalcado que es la única fuerza política que propone bajar los impuestos a la pequeña empresa. Los recortes, dice, se tienen que hacer por arriba para que no se tengan que ajustar el cinturón "los de siempre".

"Lo que ocurre en Cataluña no se soluciona con jueces. Hace falta política, empatía y escucha". "En Cataluña toca desinflamar y poner cabeza", en algunos sectores están reconociendo errores y "toca hablar".

"Un presidente del gobierno tiene que coger el teléfono a cualquier presidente autonómico" ha dicho en referencia a Torra y ha propuesto hacer una mesa de partidos donde todas las posiciones sean posibles.

