Pablo Iglesias: "Mi olfato me dice que Sánchez quiere pactar con el PP"

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha visitado el plató de Antena 3 Noticias dos días antes de que comience la campaña electoral.

Pablo Iglesias ha aseverado que no aceptará un segundo veto por parte del PSOE. En este sentido ha apuntado que si fuera a aceptar un veto del PSOE "no me presentaría a las elecciones".

Pactos

El líder de Unidas Podemos ha asegurado que para que en España cambien cosas tienen que cambiar formas de gobierno. "Lo que tengamos a partir del día 10 de noviembre será un gobierno de coalición", ha apuntado.

Iglesias se ha mostrado muy duro con Sánchez durante toda la entrevista. Ha apuntado que si no fuera por Podemos "Sánchez no podría conceder entrevistas desde la Moncloa para que le sancione la Junta Electoral".

También ha opinado sobre el nuevo partido de su excompañero Íñigo Errejón. En este sentido, ha explicado que "quiere pensar que el partido de Íñigo está más cerca de nosotros que del PSOE".

Pablo Iglesias ha apuntado que según su "olfato" el PSOE quiere pactar con el PP. Por ello, le pide que aclare si está dispuesto a un pacto de investidura con el PP porque ellos apuestan por "un pacto de investidura con el PP".

Economía

Sobre economía, el número uno de los violetas ha apuntado que España llega a una desaceleración económica. Por ello, apuesta por crear políticas económicas para proteger a los españoles.

Iglesias se ha mostrado muy ácido con las grandes empresas asegurando que "no están pagando los impuestos que tienen que pagar". "Si en justicia fiscal nos colocamos en la media europea estaremos más preparados para la desaceleración", ha expresado

Cataluña

Iglesias también ha comentado la cuestión catalana y ha apuntado que se siente "muy orgulloso" de ser español. En este sentido, ha esclarecido que le gusta una España de "regiones" como se recoge en la Constitución.

"Lo que ocurre en Cataluña no se soluciona solo con jueces, hace falta empatía", ha explicado. Por ello apuesta por "desinflamar" algo que solo tiene una solución "política".

Iglesias cree que parte del independentismo catalán comienza a "tomar conciencia" de que hubo errores durante el proceso, por ello, inisiste en que "hay que hablar"