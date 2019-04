Pablo Iglesias se manifiesta frente a la sede del Partido Popular para boicotear a Coca-Cola

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este viernes, frente a la sede nacional del PP de la calle Génova, no beber Coca-Cola hasta que la multinacional no deje de "atacar los derechos" de los trabajadores de la planta de Fuenlabrada (Madrid) que, según ha denunciado el líder del partido morado, no han sido readmitidos en sus mismos puestos de trabajo ni con las mismas condiciones, a pesar de que "han ganado todos los procedimientos judiciales".

"Están intimidando a los trabajadores. Me acaban de hablar de que hay vigilantes armados vigilando a los trabajadores, que hay persecución a los trabajadores por hacer sindicalismo", ha asegurado en declaraciones a los medios a su llegada a la concentración, que se ha desarrollado sin incidentes y que ha congregado más de un centenar de manifestantes.

Iglesias, que ha acudido a esta protesta acompañado por su jefa de gabinete, Irene Montero, por el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafa Mayoral, y por varios diputados de Unidos Podemos, ha defendido la necesidad de "estar con la oposición social al PP", tal y como ya hizo el pasado lunes, esta vez, en la concentración de los trabajadores en huelga de telemarketing.

"No se puede consentir que estas empresas humillen la dignidad de nuestro país humillando a sus trabajadores. Los trabajadores de Coca-Cola han sido un ejemplo de lucha colectiva y de defensa de los derechos de todos", ha reivindicado, antes de insistir en que, además, "los tribunales españoles les han dado la razón".

"Hay que seguir sin beber Coca-Cola. Hay que estar con los trabajadores que luchan por los derecho de todos y nosotros vamos a estar en esta oposición social al PP y a las grandes compañías multinacionales", ha enfatizado.

De hecho, ha asegurado que es para él un "honor" protestar delante de la sede del PP, donde "la Policía estuvo 14 horas investigando sus ordenadores y se encontraron con los discos duros destruidos". "Nosotros venimos allí donde convocan los trabajadores. Es un honor estar aquí acompañándoles y siéndoles útiles. Allí donde estén los trabajadores, allí estaremos nosotros", ha asegurado.