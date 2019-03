Pablo Iglesias le regala la serie 'Juego de Tronos' a Felipe VI

El rey le dijo que le parecía "muy bien", Iglesias le dio la caja negra que contenía los discos y le aseguró: "Creo que le gustará", a lo que Felipe VI replicó que todavía no había visto esta afamada serie televisiva, de la que Iglesias siempre se ha declarado entusiasta seguidor. Y no es el único, porque el primero de los eurodiputados españoles en saludar al monarca, el popular Esteban González Pons, también es un reconocido aficionado a las intrigas de la trama de "Juego de Tronos".

Una vez que el rey saludó a los eurodiputados españoles, ante numerosos fotógrafos y camarógrafos, todos se colocaron en una amplia sala para hacerse una "foto de familia". No estaban, por decisión propia, los representantes de IU, CDC, ICV, Bildu y ERC, y sí otros dos de Podemos, Estefanía Torres y Tania González. Junto al jefe del Estado español se situaron el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el portavoz de los populares españoles en el PE, Esteban González Pons, y a su lado, Iglesias, sin corbata ni chaqueta, con la camisa fuera del pantalón y muy, muy sonriente, mientras los fotógrafos hacían su trabajo.

La conversación de Felipe VI con los parlamentarios, que no duró más de media hora, discurrió muy distendida, con "corrillos" y comentarios colectivos en los que, según dijo a su término el propio monarca, hablaron "de todo". Y aunque no se vio al rey hablar a solas con Pablo Iglesias, más allá de su presencia junto a otros eurodiputados en alguno de estos grupos, los periodistas se abalanzaron sobre él en cuanto concluyó la reunión para conocer sus impresiones y darle oportunidad de explicar su obsequio cinematográfico. "Le he dicho que seguramente sea una serie que le guste y le dé algunas claves para entender la crisis política en España", afirmó sin detenerse ante el aluvión de informadores que quería recabar su opinión y a los que aseguró que con el rey sólo habían hablado de "generalidades", como suele ocurrir en este tipo de actos.

Cumplida su misión, Iglesias se retiró a otras dependencias de la Eurocámara mientras Felipe VI, siempre acompañado de García-Margallo, se dirigía al Consejo Europeo para continuar con su periplo matutino por las principales instituciones europeas. Queda por saber si hará caso a Iglesias para ahondar en los secretos de "Juego de Tronos".