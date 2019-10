El líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, "debería dimitir o ser cesado ipso facto" por romper la neutralidad institucional que exige su cargo pidiendo abiertamente el voto para el PSOE.

Iglesias ha publicado en su cuenta de Twitter este mensaje junto al artículo de Tezanos en la revista 'Temas para el debate', en el que sostenía que los españoles no deberían reaccionar con "rabia" al hecho de que haya que repetir las elecciones generales el 10 de noviembre, sino concentrar su voto "en aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar"

El secretario general de Podemos ha dictaminado tras este artículo que "el CIS es una institución pública, no el patrimonio del partido que gobierna. Tezanos, en tanto que presidente, no puede defender abiertamente el viejo bipartidismo y pedir el voto. Debería dimitir o ser cesado ipso facto". A los 15 minutos de publicarse, el mensaje de Iglesias acumulaba ya más de 420 retuits y más de 640 'me gusta'.

El artículo, titulado 'Cómo salir de los bloqueos políticos', argumenta que de cara al 10-N "de nada servirá efectuar manifestaciones personales de rabia y frustración dramatizadas, ni atizar las llamas inquisitoriales en la búsqueda de culpables y chivos expiatorios". "Lo único sensato es reaccionar con pragmatismo y con sentido de la utilidad de voto, concentrándolos en aquellos partidos que hoy por hoy pueden gobernar", ha remarcado

Lo que permitiría, según Tezanos, emprender las "medidas legislativas de fondo que permitan desbloquear la democracia", en alusión a modificaciones que faciliten que se designe a un presidente en el Congreso si no hay mayorías alternativas al partido más votado.