Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera, juntos en la alfombra roja de los Goya

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido el primero de los políticos en llegar a la ceremonia de los Premios Goya 2016, hacia las 21.10 horas, y lo ha hecho con esmoquin. Por su parte, Pedro Sánchez, que ha llegado con su mujer poco después, iba vestido con traje pero sin corbata.

Iglesias gusta de vestir informal y acude habitualmente sin traje y sin corbata a las sesiones del Parlamento y a otros actos oficiales, como sus audiencias con el Rey Felipe VI.

El atuendo del líder de Podemos era objeto de curiosidad y desde que asumió su responsabilidad no se le había visto en ningún acto con un vestuario tan formal.

Precisamente, el presidente de la Academia de Cine, Antonio Resines bromeó con la posibilidad de que el líder de Podemos acudiera a la gala vestido con traje. "Le he mandado una nota y no les puedo decir lo que me ha contado, no me ha dicho que no", explicó.