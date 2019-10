Pablo Iglesias, en 'El Hormiguero': "Sin nosotros Sánchez no tendría las llaves de Moncloa"

A horas de comenzar la campaña electoral, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha visitado a 'El Hormiguero' para señalar sus propuestas para las elecciones generales de 2019.

El líder de Podemos ha señalado que cree que "el plan de Pedro en esta repetición es de acercarse a la mayoría absoluta y Unidas Podemos se hunde. Creo que no les está saliendo bien y aunque creo que van a intentar un pacto con PP, si nosotros estamos fuertes no van a poder". A lo que considera que "pueden utilizar Cataluña como excusa para enfrentar la desaceleración económica que viene y meter todos los recortes posibles", matiza.

La última vez que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, acudió al programa señalo en un juego que nunca le dejaría las llaves de su casa a Pablo Iglesias si se fuera de vacaciones. Mientras el líder de Podemos ha señalado que "sin nosotros no tendría la llave de Moncloa".

Sobre Más País

Iglesias señala que no tendría ningún problema en pactar con el partido de Iñígo Errejón, Más País, "todos los partidos que aporten diputados para hacer esa mayoría bien".

"Nos entenderíamos mucho mejor con Más País que con el Psoe", ha señalado Iglesias al ser preguntado sobre la situación que puede tener actualmente con el líder de Más País, Íñigo Errejón, y añade que "hemos pecado de ser demasiado intensos".

Propuestas de su programa

"Nosotros decimos: hagamos una empresa pública de energía que solo apueste por las renovables para bajar el precio de la luz. Y eso afecta a los beneficios del oligopolio eléctrico. Nosotros decimos, subamos el salario mínimo interprofesional, prohibamos las puertas giratorias...".

Pacto con Psoe

Sobre si se ha arrepentido de no aceptar la oferta que le puso sobre la mesa el Psoe para formar gobierno dice que en realidad "la aceptamos. Si le añadís las políticas activas de empleo, lo cogemos". y señala que "además dijimos: tenemos todo el mes de agosto para negociar que no habéis querido negociar en 90 días, es decir, que si nos quedamos en este punto podemos avanzar. Esto es lo que nos ofrecieron: nosotros representabamos el 33% de esa coalicción y nos ofrecen competencias inferiores".

El juego de las hormigas

El líder de Podemos ha jugado a preguntas y respuestas con las hormigas en 'la Rueda de Prensa Ibérica'.

- ¿Si no existiera Podemos votaría a Errejón?: "Si no existiese Podemos no existiría el partido de Errejón. Votaría a Izquierda Unidad".

- ¿Cualquier persona con piscina se prueba asi misma cuantos largos se hace sin respirar? ¿En cuántos los tienes tú?: "Uno. Tengo poca capacidad pulmonar".

- ¿Dentro del Congreso hay rumores 'amorosos'?: "Mogollón. De eso no puedo hablar pero la promiscuidad que se encuentra..."

- Rivera dijo que usted se hace mal el nudo de la corbata a posta, ¿qué tiene que decir ante eso?: "Yo no voy a entrar en polémicas. Rivera a vece va un poco petadito de más. creo que el nudo me lo hago perfectamente".

- ¿Alguna vez ha hecho usted la ouija?: "Siempre sale. Puede salir Franco. Yo creo que el vaso lo mueve el dedo".

- Abascal hace los mítines en Vista Alegre, al igual que Podemos. ¿Le da rabia que le haya cogido el sitio?: "Para nada. Yo creo que lo bueno de los sitios públicos es que puede utilizarlo cualquiera. Abascal y yo si nos ponemos enfermos podemos acabar en el mismo hospital. Eso habla bien de lo público".