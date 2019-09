Coinciden en la causa, manifestarse contra el cambio climático, pero cada uno va por caminos diferentes. Ni se han saludado, ni siquiera se han cruzado físicamente. Sí lo han hecho con sus palabras.

Pablo Iglesias no quiere entrar en el debate: "A mí no me preocupa Errejón, me preocupa el cambio climático. Máximo respeto a todas las formaciones políticas". Y Errejón responde a los que critican el efecto de su irrupción: "Nosotros hemos venido a desbloquear, si la gente no quiere que se repita el mismo bloqueo no se puede votar igual, hay que votar diferente".

ASÍ SE HAN DIVIDIDO

Errejón ha aumentado la cartera de socios que tendrá Más Madrid. A Compromís en la Comunidad Valenciana y la Chunta Aragonesista se ha sumado, tras preguntar a sus bases, Equo. Nada más conocerse los resultados de la consulta interna ha llegado la ruptura. López de Uralde, cofundador y portavoz cree que es un error y ha anunciado su adiós. Podemos pierde también a los dos diputados de la Asamblea de Murcia, que han dejado su acta para unirse a Más País.

Iglesias mantendría de su lado a Izquierda Unida o Los Verdes.

Otra vía abierta es Andalucía. Teresa Rodríguez ya le había dicho a Pablo Iglesias que quieren presentarse por su cuenta: "Siempre ha sido una propuesta integradora, nunca competir con otras listas". Pero intentando que unos y otros se avengan a ir dentro de la marca Adelante Andalucía, para no perjudicar al bloque de izquierdas.