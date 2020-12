Pablo Iglesias se cae del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no acompañará al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la cumbre bilateral con Marruecos que se va a celebrar el próximo 17 de diciembre en Rabat. Fuentes gubernamentales han explicado que la delegación del Ejecutivo que acudirá a Marruecos aún se está cerrando y solo acudirán los ministros que abordarán memorandos de colaboración o materias específicas en las relaciones bilaterales. En el caso de Iglesias, que ya ha participado en otras cumbres con Italia o Portugal, no está programada su presencia al no contemplarse en el marco de sus competencias memorandos con Marruecos, apuntan desde la Moncloa. Hasta ahora se daba por hecho que participaría en la reunión.

Encuentro con el rey Mohamed VI sin fijar

Esta cumbre bilateral con Marruecos (que oficialmente se llama reunión de alto nivel o RAN) se celebra en medio de fuertes restricciones de movimiento en este país por el coronavirus. De hecho, la ministra portavoz ha apuntado que uno de los factores que incidirán en que haya o no una audiencia con el rey Mohamed VI son precisamente estas restricciones. Recientemente, el Gobierno aseguró que, a día de hoy, no le consta ningún malestar en el seno del Ejecutivo marroquí por la posición del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, favorable a un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. Según explicaron recientemente fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, no ha habido ninguna dificultad que pudiera afectar a la relación bilateral entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno de Marruecos. En cualquier caso, desde el Ministerio reivindicó la Reunión de Alto Nivel (RAN), que demuestra la buena relación entre ambos países después del tratado de amistad firmado hace treinta años.

Iglesias, insiste

El vicepresidente segundo del Gobierno ha dicho que el Ministerio de Exteriores está trabajando "de manera discreta" para que vuelva a haber un enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, algo que, a su juicio, es "condición de posibilidad" para que haya diálogo y se avance en la resolución del conflicto. También defendió su derecho a recordar la "legalidad vigente" y, en concreto, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 1995 en la que se instaba a que se celebrara un referéndum "para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental", sin que ello suponga, ha asegurado, dar su opinión. El pasado 18 de noviembre Unidas Podemos manifestó que el Gobierno debe solicitar a Naciones Unidas que organice un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, con "calendario", un censo justo" y "garantías" para el cumplimiento del resultado de la consulta, dado que no basta "con pedir el cese de las hostilidades" en la zona. La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha detallado que su país está haciendo en el paso fronterizo de Guerguerat es "asegurar el paso" como "país responsable" y acusa al Frente Polisario de "provocaciones" reiteradas. Benyaich concede que es necesario que la ONU nombre un nuevo enviado especial para el Sáhara.