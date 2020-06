Pablo Iglesias apostará en su moción de censura por ofrecer "un nuevo contrato social para España"

A una semana del debate en el Congreso de la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy, Pablo Iglesias ultima el programa con el que pretende presentarse como alternativa con una batería de medidas anticorrupción y una apuesta por "un nuevo contrato social para España". Mañana durante la Junta de Portavoces del Congreso se conocerá la hora a la que arrancará el próximo día 13 el debate de la moción, en el que Iglesias presentará una serie de propuestas que "van más allá" del programa de Unidos Podemos y que apuestan por "un nuevo contrato social para España", según explican fuentes de la dirección.

En el programa de Gobierno que prepara Iglesias para ese debate junto a sus aliados de las confluencias, el líder de Podemos propondrá una batería de medidas anticorrupción y para garantizar la independencia judicial. Entre ellas, el cambio del modelo de elección del fiscal general del Estado, para que el Gobierno no pueda nombrar a dedo al jefe de la Fiscalía y evitar así casos como el del actual máximo responsable del Ministerio Público, José Manuel Maza, que ha llegado a ser reprobado por el Congreso por sus supuestas injerencias en casos de corrupción política.

Así, el cambio que propondrá Iglesias supondría que el pleno del Congreso elegiría previamente a tres juristas -al menos uno de ellos, una mujer- de entre los propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, y que el Gobierno nombraría fiscal general a uno de los integrantes de esa terna.

El líder de Podemos planteará también un cambio para que la Policía Judicial y los peritos dependan "funcional y orgánicamente de los juzgados y la Fiscalía", órganos que tendrían así el control de todas las investigaciones policiales en las instrucciones penales, sin intervención del Ministerio del Interior. Y rescatará dos de las medidas emblemáticas de Podemos para combatir la corrupción: la prohibición de las "puertas giratorias" para que altos cargos no puedan ocupar puestos en los consejos de administración de grandes empresas, y una nueva ley de financiación de partidos que limite el endeudamiento bancario y prohíba donaciones anónimas.

Ese será el bloque de medidas económicas, aunque la corrupción no es el único tema que tendrá que abordar en su programa alternativo de Gobierno. La cuestión territorial es otro de los temas que centrarán la atención, especialmente en un momento en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene intención de anunciar ya la fecha y la pregunta del referéndum de autodeterminación "unilateral". Una consulta que no respaldará Podemos, tal y como ha confirmado hoy el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, quien ha rechazado que un referéndum no pactado sea la solución.

"Entendemos legítimo que la gente pida votar y lo pida en las calles, pero también decimos que una consulta unilateral no va resolver ningún problema", ha dicho Echenique. El propio Iglesias defiende que el referéndum "tiene que ser verificable y reconocido internacionalmente" y para ello debe ser "legal y acordado".

Además del debate soberanista en Cataluña, el secretario general de Podemos expondrá también cuales son las medidas económicas que considera necesarias para paliar "el saqueo de lo público" que denuncia su partido.

No se han avanzado más detalles, pero la coportavoz de la dirección, Noelia Vera, apuntaba hoy tras la reunión de la ejecutiva de Podemos otros temas sobre los que girará su "propuesta de país". Y además del reconocimiento de que España es un "país de países" y las medidas para "devolver la democracia a las instituciones", ha explicado que habrá propuestas para impulsar la creación de empleo y la recuperación de derechos laborales, un nuevo modelo productivo, fomentar la igualdad y un pacto contra la violencia machista.