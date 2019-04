Pablo Echenique, a los tertulianos de Espejo Público: "Yo a ustedes no les veo muy inteligentes"

Teresa Rodríguez ha ganado de forma contundente la consulta de Podemos para elegir candidato en Andalucía. En el momento en que las relaciones de la andaluza con la directiva central del partido no pasan por su mejor momento, Pablo Echenique se ha encontrado incómodo hablando del tema en Espejo Público y ante la apreciación de los tertulianos de su falta de entusiasmo ha espetado: "Me hago cargo de sus opiniones, yo a ustedes no les veo muy inteligentes".

Lejos de rectificar, el político de la formación morada ha justificado su salida de tono que pide "a los tertulianos que se abstengan de juzgar mi aptitud o mi tono emocional" y ha dejado la pelota en el tejado de los espectadores: "Que lo juzguen los telespectadores".

Aquí puedes ver la entrevista completa: