El líder del Partido Popular se ha reunido con el Rey Felipe Vl durante la ronda de consultas que ha mantenido el Monarca con los diferentes grupos políticos. Pablo Casado se ha mostrado seguro de que Pedro Sánchez ha llevado a la ciudadanía hasta el punto que esperaba desde las elecciones del pasado 26A.

"Vengo con la sensación de que hemos llegado al punto que Pedro Sánchez deseaba", ha comentado. En este sentido, ha manifestado que en esta ocasión hay una diferencia clara con la situación a la que se enfrentaba el Partido Popular en 2016. Esta vez, según Pablo Casado, había cuatro posibilidades: "Un pacto con Podemos y los independentistas, un acuerdo con Podemos y los Regionalistas, un acuerdo con Ciudadanos o un acuerdo con el PP".

Sobre estas posibilidades, Casado ha dejado claro que "no ha intentado el acuerdo con ninguna de ellas". En relación a un posible pacto con el PP, asevera que los socialistas "no han estado a la altura" de los momentos graves en los que se encuentra España"

Casado ha explicado que le ha trasladado al rey lo mismo que le comunicó en julio: "Pedro Sánchez y el PSOE merecen todo nuestro respeto pero su proyecto no merece nuestra confianza". "La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es la historia de un gran vacío y un gran fracaso", ha subrayado el líder del PP, convencido de que el presidente en funciones "no quería formar gobierno" porque lo que anhelaba desde "el principio eran elecciones". "Parece que ya lo ha conseguido y espero que si nos aboca a elecciones, no le salga gratis", ha añadido.

Casado ha dicho desconocer cuál será la decisión del Rey tras la ronda de consultas pero sí ha apuntado tener la sensación de que "ya no es momento para intentar lo que no se ha hecho en cinco meses". "Creo que para los regates a última hora que pueda plantear ahora Sánchez ya no habría tiempo", ha indicado. El líder de los 'populares' ha admitido haberse quedado con "pesar" de haber sido parte del engranaje de "un plan prefijado" de Sánchez, que, a su juicio, quería nuevas elecciones prácticamente desde el mismo 28 de abril. "Sánchez, desde 2015, se ha convertido en sinónimo de bloqueo", ha señalado.