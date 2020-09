Pablo Casado, tras no llegarse a un acuerdo para los presupuestos: "No se ha hecho los deberes"

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, se ha reunido este miércoles 2 de septiembre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2021, algo que no ha sido posible, según ha contado Casado.

Casado ha señalado que "ha ofrecido varias veces aprobar los presupuestos con diferentes medidas y si su política no dependía de Podemos" y señala que hoy ha venido para "arrimar el hombro a Sánchez y hay que hacerlo viendo donde se apoya el otro hombro".

Ha propuesto a Pedro Sánchez la creación de una Agencia Nacional para la recuperación económica de España.

Casado ha indicado que "venimos en una segunda oleada, ya reconocida por el Gobierno. Que nos ha llevado 100.000 contagios en los últimos 15 días y 100 muertos semanales. Esto después de que el Gobierno dijera dos meses después de que se había superado el virus y animado a los españoles a volver a la nueva normalidad". Tacha de "irresponsable" a Sánchez al decir que "los responsables son los españoles".

"Es el Gobierno el que ha hecho una propaganda triunfalista y ha pecado de indolencia por no haber previsto antes de irse de vacaciones lo que pedían los españoles", critica Casado.

Casado considera que "he hecho un gran esfuerzo para llegar a acuerdos, en los que en algunos he visto receptividad, en otros no y, en otros somos nosotros los que no estamos de acuerdo".

El líder del PP indica que "tenemos cauces de acuerdo en el Pacto de Estado por la Sanidad. No tenemos excusa para no sentarnos. Sistematización de las alertas, depósito de medicamentos".

Situación del coronavirus en Madrid

Casado ha indicado que "Madrid siempre ha sido una obsesión para Pedro Sánchez". La Comunidad de Madrid es una de las más afectadas por el coronavirus, algo que según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se debe a que la capital es el kilómetro cero de carreteras y vías ferroviarias.

María Jesús Montero critica la actitud de Pablo Casado

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado que Pablo Casado, líder del Partido Popular, se mantenga en una actitud de "confrontación", "frenetismo", de "obstruccionismo y del "no es no"". Además, también critica que haya rechazado la oferta del Ejecutivo de despolitizar la gestión de la pandemia.

Montero también ha reprochado que haya avanzado que no piensa facilitar la renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, durante esta legislatura.

"Hemos encontrado al mismo Casado de hace dos años, que dice que esta dando un giro al centro de la política, pero cuando hablamos con él, solo gira sobre sí mismo", ha manifestado.