Pablo Casado exige a Pedro Sánchez que aclare si quiere un referéndum sobre la monarquía como dice Podemos

La monarquía ha entrado de lleno en el debate político, con dos intervenciones destacadas por parte del Gobierno. La última por parte del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha pasado de reaccionar al 'caso Dina' y criticar a los periodistas a poner en el centro del debate al rey Juan Carlos y también al actual jefe del Estado. Unidas Podemos ha reclamado en varias ocasiones que se investiguen las actividades del rey emérito, pero los socialistas siempre han rechazado esta posibilidad, aunque las últimas informaciones sobre el presunto dinero oculto en Suiza de Juan Carlos I han llevado al presidente a dar un paso más. Así, Pedro Sánchez ya ha subrayado su inquietud sobre las noticias "perturbadoras" que se estaban publicando y sugerido la posibilidad de limitar la inviolabilidad del rey al ejercicio del cargo.

La utilidad de la monarquía y los privilegios

Otro paso más ha dado Pablo Iglesias que ha afirmado que el caso del rey Juan Carlos ha puesto de relieve que en la ciudadanía "crece un debate sobre la utilidad de la monarquía". Unos ciudadanos que "ya no están dispuestos a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción, ni la impunidad". Iglesias ha elogiado "la valentía y el sentido de Estado" de Pedro Sánchez al calificar de "inquietantes y perturbadoras" las noticias sobre el rey emérito, al tiempo que ha destacado la "sensatez" de Felipe VI por marcar distancias de su padre al renunciar a su herencia.

Referéndum

Más dura que su jefe de filas ha estado una de sus dirigentes de Podemos, Gloria Elizo, que ha avisado de que la única forma de desligar a Juan Carlos I de la Jefatura del Estado pasa por la abdicación de Felipe VI y la convocatoria de un referéndum. Habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos y si en esta cuestión hay una respuesta unitaria de la coalición, algo bastante improbable porque el PSOE hasta ahora nunca ha llegado tan lejos como pretende Podemos.

Una opinión más. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha abogado por "esclarecer todo lo posible" las actividades de Juan Carlos I y "dejar que funcione la Justicia", mientras que el Gobierno "explorará todas las vías posibles para regenerar y democratizar aún más la sociedad". "Esto no tiene que ver con el debate monarquía o república, sino con la condición de lo público, y en una democracia lo público tiene que protegerse y blindarse", ha afirmado a los periodistas Garzón.

El PP exige a Sánchez explicaciones

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, replicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que “lo inquietante y perturbador en España no es la monarquía, sino este Gobierno radical” que “ha cruzado todas las líneas rojas”. El líder de la oposición quiso “dejar muy claro que su partido defiende al jefe del Estado, al rey don Felipe VI”, puesto que es “una persona intachable, un profesional y un patriota que defiende como nadie los intereses de todos los españoles”. Según Casado “no se puede tolerar que el presidente del Gobierno no defienda al jefe del Estado” cuando “un vicepresidente del Gobierno de España y una vicepresidenta del Congreso de un partido que forma parte del Gobierno -refiriéndose a Gloria Elizo- llaman a un referéndum y piden la abdicación del Rey”. “No puede callar y otorgar. Exijo a Sánchez que salga a decir que no pide ni la abdicación ni un referéndum sobre la monarquía” por “muy globo sonda y cortina de humo” que sea hablar de estas cuestiones “en la recta final de una campaña que tienen cuesta arriba”, aseveró Casado, desde el convencimiento de que “no se puede jugar con las instituciones”.