Ossorio, sobre una posible candidatura de Santamaría en Madrid: "Sería atractivo, pero el PP tiene muchas personas que podrían optar a ser candidatos"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, revela que el día de la dimisión de Cristina Cifuentes le escribió porque sabía que "era un día muy malo para ella" y confiesa que le recordó "lo que había avanzado Madrid desde junio de 2015 que estábamos saliendo de la recesión a este momento que Madrid encabeza todos los ratios buenos de empleo y de listas de espera".

Preguntado sobre la situación actual del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ossorio lanza un mensaje tranquilizador al subrayar que hay un presidente en funciones que ha iniciado con normalidad esta fase, aunque esperan que sea "muy breve" porque ahora "la labor de los grupos parlamentarios es tener un nuevo candidato a una sesión de investidura y un Gobierno que pueda tomar decisiones"

Respecto a la situación del partido, Ossorio indica que "desde la tristeza de lo sucedido, queremos mirar al futuro" porque "el PP es un partido de inversiones y bajadas de impuestos y ahora tenemos que dedicarnos a eso porque somos la única garantía de una buena gestión en España y eso es lo que tenemos que hacer, con la cabeza muy alta".

Preguntado sobre si tras su dimisión se deja atrás la etapa Cifuentes, Ossorio señala que ella es la presidenta del PP de Madrid porque dimitió de su cargo como presidenta del Gobierno de la Comunidad y subraya que "ella recibió el voto de los militantes y esa es su situación".

Además asegura que no se va a "olvidar el periodo de Cifuentes" y considera que "hay que mirar los datos porque ha sido un periodo de extraordinaria gestión en Madrid".

En cuanto a las declaraciones de José Manuel García Margallo, que decía que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sería un cartel atractivo de cara a las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, Ossorio dice que "sería atractivo" pero añade que "el PP tiene muchas personas que podrían optar a ser candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid" aunque emplaza esta decisión al Comité Electoral Nacional.

Sobre los sondeos, que revelan un desplome del PP en la Comunidad de Madrid, relegando a los populares a la tercera fuerza política por detrás de Ciudadanos o del PP, Ossorio dice que no le han gustado esos datos pero considera que "las encuestas reflejan la situación de un día" y explica que "hemos pasado unos días que no han sido del agrado de nadie y nosotros no confiamos en las encuestas sino en las elecciones".

Por ello, cree que serán los madrileños quienes tengan que valorar su gestión y elegir en el momento de depositar el voto en las urnas.