Óscar López: "Espero que Podemos recapacite y no frene más el cambio"

El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha avanzado en Espejo Público que "hay una posición muy clara" respecto a las negociaciones de cara a la investidura y señala que lo importante es que esta situación se desbloquee ya. Explica que su partido ha tratado de desbloquear la situación y dice que está en manos de Podemos actuar y "mover ficha".

Dice compartir las palabras de Manuela Carmena quien señaló que esta situación parece de niños "jugando a la pelota" y reitera que el PSOE fue quien alcanzó un acuerdo con Ciudadanos y sumó el voto de la diputada de Coalición Canaria, por ello espera que "Podemos recapacite y no frene más el cambio".

Señala que el PP renunció a dar el paso y presentarse a la investidura y que fue su partido quien se ha sentado a debatir con el resto de formaciones y ha puesto sobre la mesa un acuerdo con más de 200 medidas.

Sobre una encuesta que publica un medio que dice que en caso de repetirse las elecciones el único beneficiado sería Ciudadanos que ganaría hasta 20 escaños, López dice que "la situación es tan variable que es muy difícil predecir", aunque añade que "hay un castigo a quienes bloquean" en alusión al PP y a Podemos y reitera, "no estamos en campaña electoral ni en declaración de voluntades", y explica que no hay que esperar dos meses para convocar de nuevo una sesión de investidura por ello le pide al partido de Iglesias "que deje de buscar excusas" y que haga posible el cambio, que vale "con un voto en el Congreso".

Preguntado sobre las acusaciones de Podemos que dice que el PSOE se ha inventado una crisis entre Iglesias y Errejón para tapar su acercamiento a la derecha y tras escuchar una entrevista de Juan Carlos Monedero en Espejo Público, López responde que "entiendo más las palabras de Carmena" que decía que "esto es lo que sobra en España" y añade que "no sé si estas técnicas le funcionaban en Venezuela pero aquí en España no le van a funcionar".

López añade que cuantas más declaraciones de Podemos escucha más claro tiene que "lo que tratan de hacer es encubrir su voto con el señor Rajoy", de quien dice sigue siendo presidente por el partido de Iglesias.

Tras las declaraciones de Albert Rivera en Espejo Público, donde dijo que en el acuerdo no había una cláusula que señalase quién sería el presidente del Gobierno y explicó que si Rajoy diera un paso atrás se podrían repensar los pactos, López responde que "el PSOE ha dejado claro que no va a haber gran coalición" y añade que "no votaremos ni con Rajoy ni con otro candidato del PP". Aunque reitera que han sido capaces de llegar a un acuerdo con Ciudadanos, con quien tienen un pacto e insta a seguir sumando y no a bloquear la situación.

Preguntado sobre los actos que están llevando a cabo los diferentes partidos e incluso el PSOE, como la visita de Pedro Sánchez a una empresa del sector lácteo en Galicia, dice que "si algún partido ha actuado para que no haya elecciones es el PSOE" y añade que no están en precampaña, sino que tratan de que su acuerdo con Ciudadanos sea apoyado por el resto de formaciones políticas.