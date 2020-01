La oposición cree que el nombramiento de Dolores Delgado tiene que ver con el 'procés'

Más información Malestar entre los fiscales por la elección de Dolores Delgado como fiscal general

La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales se han mostrado muy críticos con el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, dado que hasta "anteayer" era ministra de Justicia, algo que consideran que compromete la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público.

Así lo manifestado la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria de la carrera-, Cristina Dexeus, que ha asegurado que es "una manera muy clara de indicar" que el Gobierno quiere tener "sometida" a la Fiscalía.

En declaraciones a Onda Cero, Dexeus ha reconocido que la noticia le ha causado "estupor" y que no le parece "adecuado" su designación como la máxima representante del Ministerio Fiscal, ya que ha ejercido un puesto político y esto supone "retorne sin más a la carrera" fiscal.

La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato, -asociación de la que era miembro Delgado antes de ser ministra de Justicia- ha reconocido que el nombramiento "puede provocar reticencias". Sin embargo, en declaraciones ha destacado que "hay que dar un voto de confianza", ya que Delgado es consciente de que el fiscal general del Estado es una figura "absolutamente independiente durante su mandato".

Asimismo, para la UPF el hecho de que la nueva fiscal general haya formado parte del anterior Gobierno es algo "positivo", pues el conocimiento desde la Administración se une a los adquiridos como fiscal, carrera en la que ingresó "hace más de 30 años".

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha dicho que no pone en duda la capacidad de Dolores Delgado pero ha añadido: "Estéticamente no me gusta en absoluto este nombramiento".

José María Alonso ha realizado estas declaraciones a los periodistas en la sede del Colegio de Abogados donde ha intervenido en el Foro de Justicia organizado por esta corporación, en el que ha ofrecido una conferencia el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

El decano de los abogados madrileños ha comentado que es una práctica que sucede en otros países como Estados Unidos que el fiscal general sea designado por el presidente del Gobierno. No obstante ha destacado: "Cuando uno tiene un fiscal general se pretende que defienda la legalidad, beneficie o no beneficie un posicionamiento político, por lo que me parece que debería ser una persona que estuviera desvinculada y que no pasara directamente de un ministerio a la Fiscalía" ha añadido.

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha insistido en que este Gobierno, que ha tachado como el del "peor sanchismo posible", no ha podido empezar peor al nombrar a la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado: "Va a ser un golpe a la credibilidad de la institución", ha dicho.

Un nombramiento, ha añadido, que pone de relieve que este Gobierno "no va a tener ningún tipo de reparo en hacer todo lo que le dé la gana para poner todas las instituciones al servicio del sanchismo".

Arrimadas también ha criticado al PP por vetar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y también al PSOE al afirmar que el bipartidismo ha estado siempre "muy cómodo" en el reparto de las instituciones y uniéndose para bloquear reformas propuestas por Ciudadanos como la de la Fiscalía General del Estado, cuya toma en consideración no salió adelante hace tres años por su voto en contra.

La jueza en excedencia, diputada de Unidas Podemos y nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, se convirtió este martes en la primera voz de su partido que defiende en público el nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado.

Rosell defiende "que un gobierno progresista tiene la facultad y el deber de dirigir su política criminal a través de la Fiscalía General del Estado, sin perjuicio de la autonomía -no independencia ni autogobierno- del Ministerio Fiscal".

Hasta el momento, ningún dirigente de Podemos se había pronunciado en público sobre el nombramiento de la hasta ahora ministra de Justicia como fiscal general. Su exportavoz en el Senado Ramón Espinar sí lo definió como "cacicada", coincidiendo así en las críticas unánimes de PP, Vox, Ciudadanos y la mayoría de las asociaciones de fiscales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió que Dolores Delgado tiene un currículo "impecable" y está "absolutamente acreditada" para concurrir a liderar la Fiscalía General del Estado (FGE), tras su salida del Ministerio de Justicia.

Sánchez explicó que según marca el estatuto de la Fiscalía, al fiscal general lo nombra el Gobierno y, ante eso, "lo único que le he pedido, es que actúe con absoluta independencia y que garantice el estricto cumplimiento de la legalidad democrática".

Ante las críticas que está recibiendo, Sánchez dijo en rueda de prensa que le "gustaría" que "la oposición criticara esta propuesta por los hechos y no por los supuestos". En este sentido, manifestó que la oposición está "en contra de todos los nombramientos" que hay que impulsar, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de magistrados del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo. No obstante, dijo tener la "mano tendida" al resto de partidos, en especial al Partido Popular, porque algunos de estos nombramientos requieren de una mayoría consolidada.