La batalla por los impuestos centra hoy el debate político. La oposición carga contra el acuerdo del Gobierno para subir los impuestos en Madrid a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos. Ayuso está recibiendo el apoyo de otros barones de su partido. En el PP sugieren a Pedro Sánchez que si quiere igualar los impuestos en todas las comunidades que lo haga "a la baja".

Feijóo cree que la armonización fiscal "no es mala"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que la armonización fiscal en Madrid "no es mala" y ha abogado por establecer "una horquilla de máximos y mínimos" para que todas las comunidades se puedan mover dentro de ese ámbito. Ha criticado, sin embargo, el compromiso al que el Gobierno ha llegado con ERC, dentro del acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2021, para abordar la armonización fiscal de las autonomías en tributos como el de patrimonio, y ha recordado que este tributo es de competencia estatal.

"Estoy convencido de que no hay ningún presidente autonómico del PP, ni del PSOE, que crea que ERC nos tiene que decir cómo tenemos que ordenar nuestros tributos propios o cedidos", ha asegurado, en referencia a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que algunos presidentes populares creen que hay un problema con la armonización fiscal que hay que resolver en Madrid.

Iceta: no puede ser es que los españoles paguen "las rebajas fiscales de Madrid"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este jueves el acuerdo entre el Gobierno y ERC para la armonización fiscal porque "lo que no puede ser es que el conjunto de españoles tenga que pagar las rebajas fiscales de Madrid".

"Si Madrid quiere bajar los impuestos no debemos suplementar el dinero que deja de recaudar. Es lo que estaba pasando", ha sostenido, y ha añadido que el primero que intentó arreglar esta situación fue el exministro del PP Cristóbal Montoro, pero cree que no le dejaron por intereses económicos.

Tras asegurar que la propuesta de armonización fiscal no es de ERC y que quien más se ha distinguido en su defensa es el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, considera que el acuerdo entre el Gobierno y ERC permite avanzar hacia "una fiscalidad justa y equitativa, y una financiación que no implique privilegios para nadie".

Ximo Puig ve ridículo armonizar impuestos en Europa y no en España

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que es "ridículo que se intenten armonizar los impuestos en Europa y que no se armonicen dentro de España", y ha opinado que cuando una comunidad autónoma "puede hacer dumping fiscal, es porque alguna cosa no funciona adecuadamente".

Puig ha reivindicado ante los periodistas, en los pasillos de Las Cortes Valencianas, que la Comunidad Valenciana lleva tiempo reclamando "justicia fiscal" e "igualdad de oportunidades" de los ciudadanos de España, vivan en la comunidad que vivan, y que no "por alejarse unos cuantos kilómetros" se pueda "evadir impuestos".

El presidente autonómico ha aseverado que no quieren hacer de este asunto "un debate identitario" ni "un debate contra Madrid", y ha reclamado un "análisis serio y riguroso" para hacer una reforma fiscal que atienda a los criterios de "justicia social" que se han implantado en la Comunidad Valenciana.

Mañueco ve indecente la intención de Sánchez de justificar la subida de impuestos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado de "indecente" la pretensión del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de justificar una subida de impuestos, recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, usando a dirigentes y responsables públicos que no tienen carné socialista.

El presidente del PP de Castilla y León ha recordado que ha dicho "mil veces", a título personal y ahora como máximo responsable del Gobierno regional, su apuesta por una armonización fiscal "a la baja" al tiempo que le ha aconsejado a Pedro Sánchez que "más le valdría" entenderse y dialogar con las fuerzas políticas que tienen un proyecto para España y creen en la España de la Constitución y las autonomías.

"Es indecente querer justificar un incremento de los impuestos usando a los dirigentes y responsables públicos que no tienen carné del PSOE", ha aseverado Fernández Mañueco. Para Mañueco, Pedro Sánchez "busca una línea que no es adecuada" ya que las formaciones que tienen el aval del presidente del Gobierno lo que buscar es "la confrontación territorial", lo que no beneficia ni a España ni a las comunidades autónomas.

Desde Madrid abogan por un "gran acuerdo" de armonización fiscal

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y secretario general del PSOE en esta región, José Manuel Franco, defendió este jueves que se alcance en el conjunto de España un “gran acuerdo” de armonización fiscal que no perjudique a nadie, en referencia a la demanda de ERC en este sentido que el Gobierno central se ha comprometido a estudiar.

Franco se pronunció sobre esta cuestión en declaraciones a los periodistas tras un acto en el que hizo entrega de los premios 'Meninas 2020' contra la violencia de género. Tras esta ceremonia, el delegado y líder de los socialistas madrileños fue preguntado por la polémica sobre la armonización fiscal y por el hecho de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dijese este miércoles que será la “peor pesadilla” de quienes quieren subir los impuestos a los ciudadanos de su comunidad en una entrevista en Espejo Público.

En este sentido, Franco señaló que “no es el momento de dramatizar”, porque porque la cuestión la cuestión de la armonización impositiva “todavía es una idea embrionaria” y “no hay nada decidido”. No obstante, defendió que “es momento de caminar todos juntos hacia esa armonización fiscal que a nadie debe perjudicar y debe beneficiar al conjunto de la sociedad española”.