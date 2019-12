'Operación limpieza' contra errejonistas en Podemos: "Son traidores"

Más información Podemos expedienta a los errejonistas para expulsarlos

"Ya no son de Podemos", son "traidores" y "siguen ocultos". Son algunos de los mensajes, a los que Antena 3 Noticias ha tenido acceso, que militantes de Podemos en la Región de Murcia se intercambian en chats internos del partido, en los que también participan de forma habitual sus dirigentes. Todos los mensajes se refieren a inscritos que integran la formación de Iglesias pero que en las últimas elecciones participaron en la campaña de Más País. Lo llamativo es la petición que lanzan para localizarles, buscar pruebas y expulsarles:

"Necesito que me paséis material en redes de gente de Podemos que haya hecho campaña por Más País". Es la petición textual. Una particular investigación cuyo objetivo es descubrir a los militantes que, aún formando parte de Podemos, muestran simpatía por el partido de Errejón. En declaraciones a Antena 3 Noticias, algunos de los afectados califican estos hechos como una 'caza de brujas' y no entienden el porqué de esta 'operación de limpieza'. La mayoría ha recibido ya en sus correos electrónicos la comunicación de la apertura de expedientes disciplinarios. Según ellos, sin fundamento. Explican que las propuestas de expulsión se han tramitado por razones aleatorias, como ir a mítines de Más País, publicar mensajes en redes sociales o ayudar en la pegada de carteles.

"Parece que quieren quitarse a los traidores", "algunos siguen ocultos dentro de Podemos". En los chats internos de Podemos, los militantes de confianza celebran la decisión de localizar a los errejonistas y toman nota. Es más, aceptan participar en el rastreo para recabar toda la información y ayudar a su expulsión.

La gestora que actualmente está al cargo de Podemos en Murcia no comenta los mensajes de los chats, ni la petición pública para localizar a los errejonistas, pero reconoce que se han abierto tres expedientes de expulsión a tres dirigentes que formaban parte del Consejo de Ciudadano en esa comunidad. ¿La razón? "Hacer campaña por Más País".

Según los afectados, ya se han enviado numerosas notificaciones. Una comunicación de la dirección del partido por correo electrónico dando cuenta de que se ha aprobado un expediente disciplinario y "propuesta de medidas cautelares de suspensión de los derechos de afiliación", por lo que "desde este momento y hasta que la resolución de la comisión de garantías sea firme, le comunico su cese cautelar de sus afiliación a Podemos, así como de su pertenencia a cualquier órgano de la dirección municipal o regional".