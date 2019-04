Elorza: "El PSOE está en su mayoría con Sánchez y, me guste o no, no es partidario de una abstención"

El diputado socialista y alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, confiesa que "es un momento doloroso, estamos desorientados, no sabemos qué va a pasar". Sin embargo, Elorza cree que la crisis interna del PSOE "se resuelve seguro".

Primero, habla de la necesidad de "abordar un debate político y estratégico que no hemos sabido desarrollar a tiempo y, a partir de ese momento, luchar en un proyecto alternativo a Rajoy". El diputado del PSOE ha admitido que le ha faltado debate y reflexión al partido.

Segundo, Odón Elorza sostiene que se resolverá a través de la militancia, "serán los socialistas quienes tendrán que resolver esta situación votando sobre todo lo que se ha generado". Según Elorza, "la militancia del PSOE está en su inmensa mayoría con Pedro Sánchez y, me guste o no, no es partidaria de una abstención".

Respecto a la opción de unas terceras elecciones, piensa que "no parecen las mejores condiciones para acudir a unas elecciones. Hay un mes para intentar, con una propuesta concreta, un Gobierno alternativo". Elorza asegura que no renunciaría ni a las exigencias de la ciudadanía ni a los compromisos del PSOE, a pesar de que pueda sonar "raro".

Sin embargo, Elorza confiesa que "un Gobierno alternativo lo veía fácil hasta ayer". "Sánchez plantea unas primarias el 23 de octubre. Eso me pareció inadecuado por priorizar una cuestión interna a la búsqueda de una solución al problema de la gobernabilidad de España", añade.