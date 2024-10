Nueva brecha en el Gobierno de coalición: Yolanda Díaz y Elma Saiz chocan por la baja laboral "flexible"

La propuesta de la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, se ha convertido en polémica y vuelve a abrir una brecha en el Gobierno de coalición. Propone reformar la incapacidad temporal para dar lugar a una baja laboral flexible en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. Saiz ya tiene la respuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

"Hablar de incapacidad temporal supone hablar de salud mental, psicosocial y física de trabajadores. Quiero ser muy clara: la salud es un derecho de los trabajadores que deben proteger las empresas y para este Gobierno es algo irrenunciable, pero hablar de incapacidad temporal también es hablar de cómo somos como sociedad después de una pandemia y cómo son las nuevas formas de trabajo, siempre desde la decisión personal y la voluntariedad en cada caso", dijo Saiz.

Desde el Ministerio que dirige Díaz, "no van a consentir ninguna variación ni en la incapacidad temporal tal y como la tenemos". "Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega", dijo Díaz.

A Elma Saiz se le ha preguntado en 'Onda Cero' sobre las palabras de Yolanda Díaz. Dice que ella da respuesta a lo que escucha en su Ministerio y que, "fruto del consenso" lo que se busca es evaluar la propuesta y alcanzar las modificaciones legales necesarias que también necesitarán del consenso en las Cámaras.

"Escuchar opiniones asevera que esto es una cuestión recurrente del día a día en las conversaciones de trabajadores y empresas y por eso es acertado ponerlo encima de la mesa para analizar porque el sistema tiene que acompañar a la nueva realidad", aseveraba. "Es una cuestión que está dentro del ámbito de la Seguridad Social. Pero en las mesas de diálogo, se cuenta con expertos que pueden ser de otros ministerios".

Baja laboral flexible

Una de las incógnitas que quedan en el aire es la de saber quién tendría el poder de decisión de cuando una baja se convierte en flexible. Los expertos la definen como una baja laboral con la que de manera paulatina podrás reincorporarte a tu puesto de trabajo pero siempre y cuando el trabajador tenga voluntad de aplicar esta flexibilidad a su periodo de baja. El gobierno va más allá y pone ejemplos para intentar explicar su propuesta, dicen que sería validos por ejemplo para personas que estén saliendo de un cáncer o para aquellos casos de pluriempleo "en casos de pluri actividad, hay personas que puedan estar en una situación de baja para una actividad, sin embargo para la otra si que puedan desarrollar determinados trabajos".

Los sindicatos no tienen claro que esta propuesta pueda salir adelante. UGT ya ha manifestado su posición "veremos que nos presentan" "nos parece muy complicado que en un mismo paciente se den ambas situaciones a la vez". por su parte, Comisiones Obreras, tacha a la propuesta de "singular, curiosa y difícil de entender en muchos apartados". Quizá el siguiente movimiento sea una reunión con la patronal para conocer cómo reciben esta propuesta del gobierno aunque de momento esa cita no tiene fecha.

