Noticias de hoy, sábado 17 de diciembre de 2022

El gasto navideño se ha elevado un 15% a una semana de la celebración de Nochebuena. De media, el presupuesto por persona para estas fechas ronda los 750 euros. La partida mayor, es la de alimentación con 265 euros aunque también hay otras que se llevan gran parte de nuestro gasto.

Los vocales conservadores del CGPJ tildan de "irresponsable" a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará el 29 de diciembre el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Este tercer paquete recogerá medidas de apoyo a la industria del gas intensiva y cerámica. Así lo ha anunciado durante un acto de presentación de las candidaturas socialistas para las elecciones municipales, celebrado este sábado en Valencia.

El Partido Popular amplía su recurso de amparo ante Constitucional

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación. El GPP ha adjuntado el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían "no tener una conexión material" además de no guardar "relación de homogeneidad mínima" con la proposición de ley, así como que el presidente obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir dichas enmiendas.

Muere un niño y su hermano resulta herido grave tras ingerir un líquido tóxico

La Policía investiga en Cantabria la muerte de un niño tras ingerir un líquido tóxico, mientras que su hermano se encuentra en estado grave e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Valdecilla, en Santander.

Fuentes policiales confirman que el suceso, ocurrido el pasado domingo, se encuentra bajo investigación. Sin embargo, no se han facilitado detalles de los menores.