Noticias de hoy, miércoles 4 de enero de 2023

La muerte del histórico líder de UGT, Nicolás Redondo, el fracaso histórico del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, el temor por la explosión de casos de coronavirus en China y la poca inmunidad de su población marcan las noticias más destacadas de hoy, miércoles 4 de enero de 2023.

Muere Nicolás Redondo a los 95 años

El exlíder de Unión General de Trabajadores (UGT) Nicolás Redondo Urbieta ha muerto a los 95 años. Redondo fue un histórico sindicalista y político español que se afilió al PSOE en 1945. También en el mismo año se afilió a la UGT. Redondo fue secretario general entre 1976 y 1994. La capilla ardiente estará abierta a partir de las 14:00 de este miércoles en la sede de la UGT en Madrid.

Nació en Barakaldo en 1927. Trabajador metalúrgico, se afilió a UGT y al PSOE en 1945. Desde 1971 ya ejercía como Secretario Político de los socialistas, figura anterior al cargo de Secretario General.

Fracaso republicano en la Cámara de Representantes

El Partido Republicano está totalmente dividido. Y así lo hace ver. Ha ocurrido un hecho que no se veía desde hace 100 años en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Se ha suspendido la sesión para elegir al presidente de la Cámara. No han llegado a un acuerdo entre ellos. El ala ultraconservadora no quiere al candidato, Kevin McCarthy. Deberán producirse nuevas rondas hasta conseguir una mayoría y elegir 'speaker'.

Lo ocurrido en la Cámara de Representantes deja bien clara la división del partido. Un partido ingobernable. Se ha votado tres veces y tres veces ha perdido el candidato.

Preocupación por la explosión covid en China

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como gobiernos e instituciones internacionales siguen muy de cerca la explosión de contagios de Covid-19 en China. Está previsto que un 80% de la población se contagie del virus. La Unión Europea (UE) ya ha movido ficha y ofrecerá vacunas gratis al gigante asiático. Preocupa la baja inmunidad en China y la aparición de nuevas variantes que pongan contra las cuerdas a las autoridades sanitarias.