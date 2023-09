Noticias de hoy, miércoles 13 de septiembre de 2023

Las fuerte tormentas en el norte y este de España, el ataque a una torre de telecomunicaciones en Moscú, entre las noticias más destacadas de este miércoles 13 de septiembre.

Lluvias torrenciales en España

Caos en Burriana, Castellón, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora. En Nules, caída masiva de árboles. Y en Xátiva, calles convertidas en ríos. No solo en la Comunidad Valencia, las fuertes tormentas también han afectado a Murcia.

Catástrofe en Libia

Libia vive una catástrofe descomunal con más de 5.000 fallecidos y 10.000 desaparecidos. Un equipo de bomberos valencianos ya viaja hasta la zona. El ciclón 'Daniel' se ha comportando como un potente huracán...

Terremoto Marruecos

Se retiran de Marruecos. Los bomberos españoles han comenzado a regresar esta madrugada. No hay esperanza de encontrar superviviente y el trabajo allí no está siendo fácil. Aseguran que la mayoría de los grupos ya no están haciendo nada. Aumentan las críticas a la lenta reacción del Gobierno y del rey Mohamed VI.

Guerra Rusia Ucrania

Una torre de telecomunicaciones salta por los aires: es el ataque esta madrugada a Moscú. Ucrania está lanzando una ofensiva que incluye también Crimea. En Sebastopol 24 personas han resultado heridas. El ministro de exteriores, Albares, ha pedido a Ucrania y al Tribunal Penal Internacional que la muerte de la cooperante española se investigue como "crimen de guerra".

"¡Basta ya!", exclama Aznar

El expresidente Aznar urge a la movilización social para evitar que Pedro Sánchez conceda la amnistía a Puigdemont a cambio de su investidura. El Gobierno le acusa de golpista.

Lampedusa

Hasta la isla italiana de Lampedusa han llegado en un solo día más de 2.800 migrantes en 70 embarcaciones. Son tantas que se acumulan en la costa. Además, se han rescatado en alta mar a 800 personas. El alcalde ha pedido que intervenga el ejército.