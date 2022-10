Noticias de España hoy sábado 8 de octubre de 2022

La ruptura de la coalición de gobierno en Cataluña marca ha marcado la actualidad nacional del día. Consulta a continuación las últimas noticias de hoy, sábado 8 de octubre de 2022, en España.

Pere Aragonès trabaja ya en la formación de un nuevo gobierno tras la ruptura con Junts

Pere Aragonès trabaja sin descanso para cerrar la crisis en el gobierno catalán. La ruptura con Junts ha provocado que el presidente catalán tenga que nombrar a siete nuevos consellers, los siete de Junts que salen. Esquerra Republicana está decidida a gobernar en minoría hasta terminar la legislatura. Eso le obligará a llegar a acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas porque los 33 escaños que tiene actualmente (muy lejos de los 68 que marca la mayoría absoluta) no son suficientes para sacar adelante las iniciativas que proponga.

Las disculpas de los residentes del Colegio Mayor Ahuja por sus cánticos machistas

Los residentes del Colegio Mayor Elías Ahuja han emitido un comunicado pidiendo disculpas a las colegialas del CMU Santa Mónica tras el polémico vídeo en el que algunos residentes profirieron insultos machistas. En el comunicado, los residentes han agradecido las "muestras de apoyo" de las colegialas. "No queremos estropear la amistad y confianza que tenemos desde hace tantos años", han señalado.En la misma línea, los colegiales han apuntado que estas actitudes "no representa los valores" y "la educación" del centro. Los residentes han vuelto a señalar que "se trata de una broma de mal gusto que se fue de las manos". Finalmente, han querido señalar que no todos los colegiales participaron, y que los que lo hicieron están arrepentidos.

Encuentran a una mujer muerta en su casa que llevaba 4 años desaparecida

Agentes de la Guardia Civil han encontrado el cadáver de una mujer en el interior de su vivienda en Luanco, Asturias. La fallecida llevaba cuatro años desaparecida. La investigación para dar con su paradero comenzó cuando una prima residente en Tenerife acudió a la Policía Nacional para poner una denuncia de su desaparición tras no saber nada de ella durante años. Efectivos de la Policía Nacional trasladaron la denuncia a la Guardia Civil de Asturias. Las autoridades intentaron localizarla en su casa de Luanco, aunque sin éxito. Fue por ello por lo que iniciaron una investigación para dar con la mujer.