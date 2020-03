Noticias de España hoy martes 3 de marzo de 2020

Los casos de infectados por coronavirus aumentan en España mientras algunas comunidades comienzan a tomar medidas para intentar que no haya más casos. La Unión Europea ya ha tomado medidas y ha elevado el riesgo de 'moderado' a 'alto'. Junqueras saldrá hoy de la cárcel para dar clase en la universidad de VIC, acogiéndose así a los permisos penitenciarios. Además una borrasca azota con fuerza la península, con rachas de viento de hasta 150 km/h que deja ya cinco heridos. Consulta las últimas noticias de España hoy a continuación.

Ya son más de cien casos confirmados de coronavirus en España

Los expertos piden evitar el contacto físico para no contagiarse de coronavirus. Pero de momento no hay medidas generalizadas para evitar contagios, aunque no se descartan según evolucione la situación, especialmente en los llamados focos de riesgo

Uno de ellos, el País Vasco, donde sí han adoptado unos protocolos de actuación. Los pacientes sea cual sea su dolencia no podrán abandonar las habitaciones y se restringen las visitas a una sola persona por enfermo. Además, se han suspendido las prácticas en varios hospitales. En España ya son más de 120 los infectados. Hoy de nuevo hay prevista reunión en el Ministerio de Sanidad para evaluar la situación.

La UE toma medidas sobre el coronavirus

La Unión Europea, sí toma medidas. Ha elevado el riesgo de contagio de 'moderado' a 'alto'. Desde hoy el Europarlamento limita sus actos y las visitas. En el norte de Italia, un decreto obliga a mantener un metro de distancia entre las personas y en Alemania un ministro ha rechazado dar la mano a Merkel para dar ejemplo de prevención. En lo económico, la OCDE advierte de que Europa entrará en recesión si no se frena al coronavirus.

Junqueras sale hoy de la cárcel

Oriol Junqueras saldrá de la cárcel en las próximas horas para dar clase en la universidad de VIC. Se acoge así a los permisos penitenciarios de los que ya disfrutan varios de los condenados por el procés: salir de prisión para trabajar o hacer labores de voluntariado. Este lunes veíamos salir a Raül Romeva. La Fiscalía los ha recurrido todos, pero las competencias en prisiones las tiene la Generalitat.

Cinco heridos por la borrasca Karine

El fuerte viento de ayer se repetirá a lo largo de esta jornada. Ha dejado importantes daños en diferentes puntos. Esto es Madrid donde los bomberos han protagonizado más de 250 intervenciones. Y en Girona se ha desprendido la cubierta del pabellón municipal. En Valencia las rachas de viento han llegado a los 150 kilómetros por hora tirando incluso el muro de una escuela infantil.