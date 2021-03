Noticias de España hoy jueves 25 de marzo de 2021

Las restricciones para Semana Santa continúan igual cuando todo parecía que iba a cambiar, sin embargo, la tendencia de la pandemia de coronavirus va a peor. Consulta a continuación las últimas noticias de hoy en España.

El Gobierno no endurece las restricciones en Semana Santa

El gobierno no logró el consenso con las comunidades autónomas. No se endurecen más las restricciones en Semana Santa. La idea era adelantar el cierre de la actividad no esencial a las ocho de la tarde. Se van a intensificar los controles para evitar la movilidad.

Cambia a peor la tendencia del coronavirus en España

La incidencia acumulada de la enfermedad ha subido tres puntos y ya se sitúa en 132. Se han notificado 320 fallecimientos y más de 7.000 contagios de COVID-19. En quince comunidades han empeorado los registros.

Urge acelerar la vacunación contra el COVID-19

En centros de salud, plazas de toros y espacios deportivos se empezaron a inyectar el millón de dosis de Astrazeneca paralizadas hace 11 días. Hoy se reúne el Consejo Europeo con la idea de endurecer las exportaciones tras el hallazgo, en Italia, de 29 millones de dosis de esta farmaceútica fuera de control.

Hoy declaran Rodrigo Rato y Federico Trillo

José María Aznar y Mariano Rajoy niegan la existencia de una caja B en el PP. Se unen al resto de antiguos altos cargos del Partido Popular que han declarado en la Audiencia Nacional. Hoy es el turno de Federico Trillo y Rodrigo Rato.